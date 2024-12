Unter der Leitung von Uwe Koschinat absolvierte Saarbrückens Julian Günther-Schmidt die zweitmeisten Spiele seiner Karriere. Dem neuen RWE-Coach traut er die sportliche Wende zu.

Seit zehn Tagen ist Uwe Koschinat neuer Cheftrainer von Rot-Weiss Essen. In der kurzen Zeit stand der 53-Jährige bereits zweimal an der Seitenlinie. Auf eine 2:0-Antrittsniederlage beim Drittliga-Tabellenletzten VfL Osnabrück folgte zuletzt ein ernüchterndes 2:2-Remis gegen den VfB Stuttgart II bei seinem Hafenstraßen-Debüt. Die plötzliche sportliche Wende blieb somit aus, jetzt steht die Winterpause an.

Ein Spieler, der Koschinat aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Saarbrücken bestens kennt, ist Julian Günther-Schmidt. Der Offensivmann steht seit knapp vier Jahren unter Vertrag bei den Saarländern, absolvierte unter der Leitung des jetzigen RWE-Coaches 49 Pflichtspiele und erlebte mit zwölf Treffern und zehn Torvorlagen die statistisch erfolgreichste Zeit seiner Karriere.

„Er ist ein sehr emotionaler Mensch, immer mit vollem Herzen bei der Sache. Wie ich ihn kennengelernt habe, wird er alles dafür tun, dass seine Mannschaft gewinnt“, beschrieb Günther-Schmidt seinen Ex-Trainer am Rande der Saarbrücker Partie beim BVB II (0:0). Koschinat sei ein „Leader“, der den ganzen Verein mitnehmen könne und bei seiner Elf mit Ehrlichkeit und Empathie punkte.

RWE wird mit 17 Punkten voraussichtlich auf dem 18. Tabellenplatz überwintern, taumelt schon seit Saisonbeginn entlang der Abstiegsränge. „Die haben sich die ganze Saison sicherlich komplett anders vorgestellt. Rot-Weiss Essen ist so ein großer Verein. Für mich gehören sie definitiv in die 3. Liga“, legte sich Günther-Schmidt fest.

Trotz derzeitiger Tristesse und ausgebliebenem Trainer-Effekt auf den ersten Metern sei der Angreifer überzeugt davon, dass Koschinat in der Rückserie kurzfristig die Krise beenden und RWE wieder zu sportlich erfolgreicheren Zeiten verhelfen wird: „Ich traue Essen mit ihm durchaus den Klassenerhalt zu. Ich kann mich erinnern, dass wir mit Saarbrücken an der Hafenstraße auch schon richtig eklige Spiele hatten.“

Zuletzt traf er mit dem 1. FCS am 1. Dezember auf Rot-Weiss, stand in der Startelf und siegte mit 1:0. „Das war ein Spiel auf ein Tor“, erinnerte sich Günther-Schmidt. Dennoch ließ er durchblicken, dass er für den Traditionsklub durchaus Sympathien habe und findet: „Da muss weiterhin Profifußball gespielt werden, keine Frage.“

Während Günther-Schmidt und Saarbrücken im neuen Jahr den langersehnten Aufstieg realisieren wollen, starten die Essener mit der Mission „Ligaverbleib“ am 19. Januar bei Alemannia Aachen in die zweite Saisonhälfte.