Nullnummer auf dem Tivoli: Ein wenig Enttäuschung war bei Alemannia Aachen zu spüren. Aber: Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte.

Alemannia Aachen gegen SV Wehen Wiesbaden: 24.000 Zuschauer waren zum Tivoli gepilgert, um am Ende eine Nullnummer zu sehen. Für den Aufsteiger war es das vierte Spiel, das in dieser Saison ohne Tore endete.

Der Aufsteiger aus Aachen blieb aber auch zum 5. Mal in Folge ungeschlagen und spielte zum 10. Mal in dieser Saison Unentschieden. Mit sieben Punkten Abstand haben die Aachener ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Für Wehen Wiesbaden ist der Punkt zu wenig fürs Ziel Aufstieg: 28 Punkte, vorläufig Platz acht.

Heiner Backhaus, Alemannia Aachens Trainer, sagte bei "Magenta Sport": "Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen 1:0 in der 30. Minute führen, als wir auf das leere Tor zulaufen. Das Spiel war ein bisschen symptomatisch für unsere ganze Hinrunde. Wir haben sehr viel investiert, wir sind super viel gesprintet und haben in einem chancenarmen Spiel die klareren Torchancen. (…) Aufgrund der Tatsache, dass wir Neuling in der Liga sind und offensichtlich nicht die größte Effizienz haben, muss man mit der Torausbeute erstmal so viele Punkte haben."

Zur Erinnerung: Die Aachener haben nach 19 Spielen ein Torverhältnis von 18:21 Treffern.

Nils Döring, Trainer der Wiesbadener, meinte: "Ich bin mit dem Auftritt unserer Mannschaft absolut zufrieden. Wir haben nach der Heimniederlage keine einfache Woche gehabt und wir haben hier eine richtig gute Reaktion gezeigt. Warum es zum Lucky Punch nicht gereicht hat: Wir haben die Konter nicht gut ausgespielt, haben zum Teil zu kompliziert agiert. Im Großen und Ganzen ist das Unentschieden gerecht."

Die Statistik zum Spiel

Alemannia Aachen: Johnen - Hanraths, Nkoa, Yarbrough - Heister, Gaudino, Strujić - El-Faouzi, Baxter Bahn - Goden , Töpken (46. Heinz)

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Luckeneder, Taffertshofer - Goppel, Gözüsirin, Kiomourtzoglou, Johansson - Kaya, Franjic - Flotho

Gelbe Karten: Töpken (2) - Goppel (2)

Schiedsrichter: Martin Speckner (Runding)

Zuschauer: 24.000