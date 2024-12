Gegen den VfB Stuttgart kann sich Rot-Weiss Essen nicht mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden. Zwei Führungen reichen personell gebeutelten Essenern nicht.

Rot-Weiss Essen hat im letzten Heimspiel des Jahres einen Heimsieg verpasst. Im Kellerduell der 3. Liga gegen den VfB Stuttgart II brachten die Essener in Personalnot zwei Führungen nicht über die Zeit und verpassten einen wichtigen Befreiungsschlag vor der Winterpause.

Mit neun Ausfällen mussten die Essener ihre schwere Heimaufgabe gegen den direkten Konkurrenten angehen. Unter anderem kamen zu den bekannten Ausfällen noch Torhüter Jakob Golz und Thomas Eisfeld (beide Grippe) hinzu, die Uwe Koschinat ersetzen musste.

Kurz vor Spielbeginn hatte ein Zuschauer während der Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Magdeburg mit einem Zwischenruf für Aufregung gesorgt. Das Ordnungsamt zog ihn aus dem Block, eine Anzeige und ein Stadionverbot werden folgen. (Mehr dazu)

Nun aber zum Sportlichen, und da begannen die Hausherren vor 15.287 Zuschauern druckvoll, liefen die Gäste früh an und sorgten so in der Anfangsphase für einige Unsicherheiten. Doch ein erster Abschluss von Eric Voufack landete am Aluminium, Ramien Safis Schuss ging daneben (3.). In der 9. Minute dann ein Riesending für RWE! Plötzlich war Jimmy Kaparos durch und suchte anstatt zu schießen noch den Querpass auf Voufack - ein VfB-Fuß war noch dazwischen.

Doch die Stuttgarter wirkten verunsichert und luden RWE erneut ein, doch weder Leonardo Vonic noch Safi im Nachsetzen konnten mehr aus dieser Situation machen (12.). Als der Druck der Gastgeber allmählich nachließ, fiel dann doch das erlösende 1:0: Einen langen Einwurf der Essener verlängerte Michael Schultz und Vonic machte das Tor per Kopf (19.) - mehr als verdient zu diesem Zeitpunkt!

Rot-Weiss Essen: Wienand - Eitschberger (66. D'Haese), Rios Alonso, Schultz, Brumme - Kaparos, Moustier (75. Swajkowski), Voufack - Boyamba (89. Owusu), Vonic (89. Doumbouya), Safi. Wienand - Eitschberger (66. D'Haese), Rios Alonso, Schultz, Brumme - Kaparos, Moustier (75. Swajkowski), Voufack - Boyamba (89. Owusu), Vonic (89. Doumbouya), Safi. VfB Stuttgart II: Seimen - Amaniampong, Schumann, Kastanaras, B. Boakye, Münst (77. M. Boakye), Simnica, Reichardt (66. Catovic), Nothnagel, Mack, Bujupi (86. Herwerth). Schiedsrichter: Felix Grund. Tore: 1:0 Vonic (18.), 1:1 Bujupi (74.), 2:1 Swajkowski (78.), 2:2 Simnica (81.). Gelbe Karten: Kaparos, Safi, Owusu / Boakye, Schumann, Simnica Zuschauer: 15.287.

In der Folge zog sich Essen etwas zurück und überließ dem VfB den Ball. Der konnte wenig damit anfangen - bis zur 25. Minute: Rios Alonso verschätzte sich und Stuttgarts Thomas Kastanaras war blank, konnte den Ball aber nicht kontrollieren. Felix Wienand war da (25.). Essen konterte umgehend mit einem guten Angriff, doch Vonic brachte zu wenig Druck hinter seinen Kopfball (26.).

Der VfB wurde vor der Halbzeit mutiger, Kastanaras zwang Wienand zur ersten Glanztat. Den Ball fischte der Essener Keeper schön aus dem unteren Eck (40.). Doch auch RWE kam nochmal zu einem Abschluss, Schultz verfehlte den Kasten der Schwaben per Kopf (43.). So ging es mit einem 1:0 für die Essener in die Kabinen, auch weil Leonhard Münst den Ball noch knapp am Tor von Wienand vorbei setzte (44.).

Aus der Pause kamen die Stuttgarter deutlich wacher als zu Spielbeginn auf den Rasen. So auch Frederik Schumann, der zunächst an Julian Eitschberger (50.) und dann um Zentimeter am langen Eck scheiterte (51.). Aber die Essener machten es gut, hielten den VfB vom eigenen Tor weg und zeigte auch selbst Offensivaktionen, ohne dass es für eine der Mannschaften wirklich gefährlich wurde.

Swajkowski trifft beim Debüt - VfB schlägt direkt zurück

Aber mit dem Regen nahm auch der Druck der Stuttgarter zu. Die Chancen hatte zunächst aber RWE: Bei einer Ecke parierte VfB-Schlussmann Dennis Seimen gegen Lucas Brummes Kopfball (71.) und nur eine Minute später glänzend gegen Vonic. Die beste Gelegenheit hatte aber Joseph Boyamba, der auf unglaubliche Weise aus drei (!) Metern das 2:0 liegen ließ (73.).

Und das bestraften die Gäste dann direkt und eiskalt. Eliot Bujupi glich für die Schwaben aus (74.) - so brutal können sechzig Sekunden im Fußball sein. Aber auch das ist Fußball: RWE-Eigengewächs Gianluca Swajkowski, erst kurz zuvor eingewechselt und zu seinem Drittliga-Debüt gekommen, brachte Essen wieder in Führung (78.).

Doch das 2:1 sollte nicht lange Bestand haben. Eine schöne Flanke vom VfB, Luan Simnica tauchte zum Kopfball ab und verwandelt diesen - starke Aktion. 2:2 (81.), zu dieser Phase war es ein tolles Spiel! Auch das Stadion war gut unterhalten und wollte die Heimmannschaft nun zum Sieg singen und schreien. Fast hätte Swajkowski seinen Einstand mit dem Doppelpack zum Sieg gekrönt: Brumme zog in Minute 90 ab, Swajkowski hielt seinen Fuß dazwischen und der Ball trudelte knapp am VfB-Gehäuse vorbei.

So blieb es beim 2:2-Remis - ein wenig Resignation war zu spüren an der Hafenstraße, wo sich die Hausherren für ein eigentlich gutes Spiel nicht belohnen konnten. Für RWE geht es mit sechs sieglosen Spielen in Folge in die Winterpause. Weiter geht es dann im neuen Jahr, wenn die Essener am 19. Januar (16.30 Uhr) bei Alemannia Aachen auf dem Tivoli zu Gast sind.