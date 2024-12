Zum Jahresabschluss empfängt Alemannia Aachen am Samstag, 21. Dezember, 14 Uhr, Wehen Wiesbaden. Der gegnerische Trainer hat Respekt.

Gerade einmal 18 Saisontore hat Alemannia Aachen erzielt. Bei 18 Spielen im Schnitt genau eins pro Partie. Und doch warnt Wehen Wiesbadens Trainer Nils Döring, der am Samstag am Tivoli gastieren wird, vor einem Alemannia-Duo.

"In der Offensive haben sie mit Bentley Baxter Bahn und Soufiane El-Faouzi zwei richtig gute Jungs, die in dieser Drittliga-Saison schon ihre Spuren hinterlassen haben. Sie müssen wir in Schach halten", sagte er im Vorfeld.

Aachens bester Torjäger ist mit fünf Treffern allerdings Sasa Strujic. Bahn und El-Faouzi stehen bei drei und zwei Treffern. Aber auch sonst habe Aachen einiges in petto: "Aachen legt eine unglaublich hohe Intensität und Mentalität an den Tag. Sie sind eine variable Mannschaft, die in den letzten zwei Spielen mit Viererkette und davor immer wieder mit einer Fünferkette agiert hat."

Auch die Zuschauer werden ihren Teil beitragen: "Das ist kein normales Auswärtsspiel. Es ist die letzte Partie des Jahres vor einer richtig heißen Kulisse. Wir freuen uns auf einen schönen Hinrundenabschluss, bei dem wir uns mit drei Punkten belohnen wollen. Die Jungs müssen viel Kommunikation und Emotion auf dem Platz vorleben, denn die Stimmung wird so laut sein, dass man von außen nur begrenzt Einfluss nehmen kann. Wir geben der Mannschaft einen guten Matchplan mit auf den Weg", sagte Döring.

Nach dem 2:5 gegen den FC Ingolstadt hat seine Mannschaft noch Wiedergutmachungsbedarf: "Wir kassieren immer wieder zu einfache Gegentore, so zum Beispiel auch gegen Mannheim und Dortmund in den Schlussminuten. Der Fokus liegt in dieser Woche klar auf dem Zweikampfverhalten. Da geht es weniger um taktische Vorgaben, sondern viel mehr um Verhaltensweisen."

Keine schlechte Herangehensweise, wenn die Wiesbadener in Aachen bestehen wollen. "Wir arbeiten sehr viel an unserem Spiel gegen den Ball. Konkret geht es darum, wie ich einen Zweikampf führe, in welchen Zonen ich attackieren muss und wo die Ballgewinne erzielt werden sollen. Gegen Ingolstadt hatten wir elf Torchancen und einen sehr hohen Expected Goals Wert. Das Erarbeiten von Chancen mit dem Ball ist unsere Stärke."