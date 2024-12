Für Rot-Weiss Essen steht am Samstag das wohl wichtigste Spiel der bisherigen Saison an. Bei einer Pleite droht ein großer Abstand zum rettenden Ufer.

Am Samstag (21. Dezember, 14 Uhr) steht für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga das bisher wichtigste Spiel der Saison an. Gegen die auswärts noch sieglose U23 des VfB Stuttgart muss RWE gewinnen, damit ein wenig Ruhe in der Winterpause einkehren kann. 14.900 Karten wurden bisher verkauft, die Rückendeckung wird also da sein.

Bei einer Niederlage droht ein Sechs-Punkte-Abstand zum rettenden Ufer, sollte Waldhof Mannheim am Sonntag zu Hause gegen Arminia Bielefeld gewinnen.

Viel Druck, der nach dem 0:2 beim VfL Osnabrück auf Trainer Uwe Koschinat und seiner Mannschaft lastet. Vor allem mit Blick auf die personelle Situation, die sich nur leicht entspannt hat.

José-Enrique Ríos Alonso kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, dafür fehlt Mustafa Kourouma nach Gelb-Rot in Osnabrück ebenso wie Tobias Kraulich (Rotsperre). Und neben den schon länger verletzten Spielern wie Ekin Celebi, Nils Kaiser und Manuel Wintzheimer muss auch Ahmet Arslan erneut passen, wie Koschinat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte: "Bei ihm sieht es schlecht aus. Man kann den Spieler kaum bremsen, er ha ein großes Verantwortungsgefühl, aber unter medizinischen Gesichtspunkten wäre ein Einsatz eigentlich nicht zu vertreten."

Kein Einsatz für Arslan, dafür steht Torben Müsel wieder bereit. Er konnte am Donnerstag ohne Probleme trainieren und ist auch ein Mann für die offensive Arslan-Rolle, sollte Thomas Eisfeld auf die Bank rotieren. Koschinat: "Die ungewohnte Belastung hat bei Thomas Körner gekostet. Aber trotzdem stand er auf dem Platz und hat alle Einheiten bestritten. Und Torben war schon auf vielen Positionen unterwegs, er kann auch ein Spielentscheider sein. Ich muss noch abwägen, wen ich auf welcher Position bringe."

Kein Thema für die Startelf, aber für den Kader ist Kelsey Owusu, der nach seiner Erkältung seit Donnerstag wieder bei der Mannschaft ist. Positive Neuigkeiten konnte der Trainer auch bei Celebi verkünden, der bisher so geplagt war von Verletzungen. "Seine Operation ist gut verlaufen. Wir hoffen, der Junge hat bald ein Ende der Leidenszeit erreicht und er kann nach vorne blicken. Wir hoffen, dass nun eine Lösung gefunden wurde für seine körperlichen Probleme."

So könnte RWE gegen die U23 des VfB Stuttgart spielen

Golz - Eitschberger, Schultz, Rios Alonso, Brumme - Kaparos, Moustier - Safi, Müsel, Boyamba - Vonic

Es fehlen: Arslan (Muskelverletzung), Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Innenbandriss), Kourouma (Gelb-Rot-Sperre), Kraulich (Rotsperre), Wintzheimer (Syndesmoseanriss)

Sperre droht: Brumme