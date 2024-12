Alemannia Aachen spielt als Aufsteiger eine gute Saison - trifft aber seltener als alle anderen Teams in der 3. Liga. Trotzdem will der Coach keinen neuen Angreifer.

Alemannia Aachen hat durch das 1:1 beim 1. FC Saarbrücken als Aufsteiger sechs Punkte Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Eine Bilanz, mit der man nach 18 Spieltagen in der 3. Liga zufrieden sein kann.

Beim Aufstiegskandidaten aus Saarbrücken führte Aachen durch einen Treffer von Soufiane El-Faouzi, nach dem Wechsel glich Richard Neudecker per Elfmeter aus. Vor dem Ausgleich hatte El-Faouzi die große Chance, bei einem Konter das 2:0 zu erzielen.

Aachens Trainer Heiner Backhaus bilanzierte bei "MagentaSport": "In der 1. Halbzeit führt mit uns die falsche Mannschaft. In der 2. Halbzeit müssen wir das Ding zumachen. Am Ende war das ein verdienter Punkt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. El Faouzi darf so eine Chance vergeben. Dafür ist er jung genug. Bei fast allen unseren neun Remis waren wir näher am Sieg als an der Niederlage."

Das große Problem des Aufsteigers: Aachen erzielt zu wenig Tore. 18 Treffer gab es nach 18 Partien, keine Mannschaft erzielt so wenig Tore. Daher ist es klar, dass man versucht, sich in der Winterpause vorne zu verstärken.

Erdal Celik, Technischer Direktor von Alemannia Aachen, erklärte bei "MagentaSport" zum Thema Verstärkungen: „Wir sind in Gesprächen. Alemannia Aachen zieht und ist für die Spieler interessant.“

Was mich positiv stimmt: alle machen gegen den Ball mit. So bleibt man in der Liga Heiner Backhaus

Wobei er vielleicht gar nicht so viel machen muss, denn Backhaus bemerkt: "Was mich positiv stimmt: alle machen gegen den Ball mit. So bleibt man in der Liga. Ich brauche im Winter keinen neuen Stürmer. Ich will vielmehr, dass der Kader verkleinert wird. Wir sind auf einem guten Weg.“

Während Backhaus mit dem Remis und seiner Offensive leben kann, haderte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nach der Punkteteilung: "Wir sind enttäuscht. Wir hatten schon in der 1. Halbzeit große Chancen und haben große Moral bewiesen. Der Sieg wäre verdient gewesen. Die Ausgangsposition mit dem Relegationsplatz ist absolut in Ordnung. “

Zum Abschluss des Jahres 2024 muss der 1. FC Saarbrücken am Samstag (21. Dezember, 14 Uhr) bei der U23 des BVB antreten. Aachen spielt am selben Tag (16:30 Uhr) zu Hause gegen den SV Wehen.