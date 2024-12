Das Koschinat-Debüt ist missglückt! Ein personell gebeuteltes Rot-Weiss Essen verliert auch beim VfL Osnabrück mit 0:2. Der freie Fall geht damit vorerst weiter.

Es war ein Sechs-Punkte-Spiel, wie es im Buche steht. Rot-Weiss Essen gastierte am 18. Spieltag an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück und wieder gab es eine herbe Enttäuschung. Beim Debüt von Uwe Koschinat verlor RWE mit 0:2 (0:1) und befindet sich damit weiter im freien Fall.

Rot-Weiss Essen machte in Durchgang eins die Partie, wurde im Spiel nach vorne allerdings nicht kreativ und zwingend genug, um tatsächlich für Gefahr zu sorgen. Osnabrück wurde zweimal aktiv und beide Mal wurde es brandgefährlich. In der 16. Minute verpasste Dave Gnaase Rot-Weiss den Nackenschlag zum 1:0. Jimmy Kaparos rettete diesen Zwischenstand zur Pause, nachdem er per Kopf gegen Erik Engelhardt klärte (45+1.).

"Der Trainer hat uns das auch bereits in der Kabine gesagt. Spiele werden im Strafraum entschieden und da haben wir einmal in der ersten Hälfte nicht aufgepasst, als ein tiefer Lauf von Gnaase kam. Das war bis auf die letzten Minuten der zweiten Halbzeit die einzige Chance", erklärte Kapitän Michael Schultz.

Recht hat der Kapitän mit dieser Aussage. RWE rannte an, wollte und tat, doch die letzte Durchschlagskraft hat gefehlt - wie so oft in dieser Saison. Dies ist der offensichtliche Knackpunkt, den auch Schultz anspricht: "Wir haben wieder kein Tor erzielt und das ist das, was uns fehlt. Im eigenen Sechzehner lassen wir die ein oder andere Situation zu viel zu und vorne fehlt dann die Durchschlagskraft. Da müssen wir galliger die Positionen belaufen. Das habe ich bereits öfter erwähnt, dass dort einfach etwas fehlt."

Thomas Eisfeld schloss sich seinem Mitspieler in dieser Analyse an: "Wir haben uns bis zum Sechzehner sehr gut durchspielen können. Dann hat der letzte Punch gefehlt. Aus der Überlegenheit hast du normalerweise drei, vier, fünf Hochkaräter und wir hatten gefühlt keine halbe Chance."



Der Mannschaft musste man an diesem Abend allerdings zugutehalten, dass der Wille und die Leidenschaft stets zu spüren war. Hinzukommt die Menge an Ausfällen, die das Team in diesem Kellerduell kompensieren musste.

es war viel Gutes drin in diesem Spiel, doch es fehlt dieses gewisse Etwas im Sechzehner. Da müssen wir ehrlich zu uns sein und gegen Stuttgart die drei Punkte einfahren Michael Schultz

Der Kapitän thematisierte diese Voraussetzungen: "Wir hatten eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz, mit vielen Jungs, die in dieser Saison noch nicht so viele Minuten gesammelt haben. Rumheulen, dass irgendeiner fehlt, darf hier dennoch keiner. Wir stehen in der Pflicht und müssen uns zusammenraufen. In Osnabrück waren es Schritte in die richtige Richtung, nachdem wir das 60-Spiel wiedergutmachen wollten. Das letzte Ding in der Box hat nun einmal gefehlt."

Dennoch steht RWE wieder mit leeren Händen da und muss zusehen, wie Osnabrück nun von hinten weiter Druck in der Tabelle auf die Essener ausübt. Am letzten Spieltag vor dem Weihnachtsfest empfängt RWE die Zweitvertretung des VfB Stuttgart - erneut ein Sechs-Punkte-Spiel.

"Zu Hause müssen wir gewinnen, wollen wir gewinnen, um das neue Jahr in die richtige Spur zu bringen. Das wollen wir angehen - mit harter Arbeit und den Anforderungen des Trainers. Nochmal: es war viel Gutes drin in diesem Spiel, doch es fehlt dieses gewisse Etwas im Sechzehner. Da müssen wir ehrlich zu uns sein und gegen Stuttgart die drei Punkte einfahren", resümierte der Kapitän.