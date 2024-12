0:3, Platzverweis, Heimniederlage: Rot-Weiss Essen erwischte gegen den TSV 1860 München einen katastrophalen Tag. Jakob Golz war sichtlich enttäuscht.

Dass Rot-Weiss Essen in einer sportlichen Krise steckt, ist längst nicht mehr wegzudiskutieren. Der Tiefpunkt der jüngsten Ergebnisse war die 0:3-Heimpleite am Sonntagnachmittag gegen den TSV 1860 München.

Gegen einen mittelmäßigen Drittligisten ließ die Mannschaft über weite Strecken die Grundtugenden vermissen und musste die vierte Heimpleite der Saison einstecken. Eine der wenigen Konstanten im Team ist weiterhin Jakob Golz. Auch wenn der Schlussmann noch nicht richtig an die hervorragende letzte Spielzeit anknüpfen konnte, zeigt er Woche für Woche solide Leistungen.

Nach dem Abpfiff gegen die "Löwen" stellte sich Golz den Fragen der Journalisten in den Katakomben. So viel vorweg: Essens Nummer eins sprach Klartext:

"Wir haben leider wieder verdient verloren. Es ist jede Woche dasselbe. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen den Schalter schleunigst umlegen. Ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, dass wir jetzt mal wirklich den Abstiegskampf annehmen müssen. Jeder, der gucken kann, sieht, wo wir stehen. In unserer Situation muss man nicht den tollsten Fußball spielen, aber die Einsatzbereitschaft muss da sein. Wie wir aktuell auftreten, das ist wirklich nicht Drittliga-reif. Ich nehme mich da selbst auch nicht raus."





Anschließend wurde Golz auch auf die Personalie Christoph Dabrowski angesprochen. Denn es ist klar, dass in so einer Phase immer auch automatisch über den Cheftrainer gesprochen wird. Golz nahm den Coach, der seit 2022 an der Hafenstraße die Geschicke leitet, in Schutz:

"Die Debatte brauchen wir gerade nicht führen. Jeder auf dem Feld muss sich an die eigene Nase fassen. Es sind ja keine taktischen Sachen, sondern es geht um Einsatzbereitschaft, Fehlerquote und um die Bereitschaft nach hinten zu arbeiten."

Zum ersten Mal in dieser Saison äußerten die Fans auch deutlich ihren Unmut. Die Mannschaft wurde ausgepfiffen und mit "Wir wollen euch kämpfen sehen" sowie "Wir haben die Schnauze voll"-Gesängen bedacht. Eine verständliche Reaktion nach der schlechten Leistung. Nach dem Abpfiff kam es zum Austausch zwischen Fans und Spielern. Danach wurde die Mannschaft mit "Auswärtssieg"-Sprechchören verabschiedet und auf das wichtige Spiel beim Schlusslicht VfL Osnabrück eingeschworen (15. Dezember, 16.30 Uhr).

Auf die Frage nach dem Inhalt des Gesprächs, antwortete der 26-jährige Golz: "Unsere Fans haben ihren Frust kundgetan, was total verständlich ist. Sie stehen trotzdem hinter uns und wollen jetzt ein anderes Gesicht sehen. Wenn ich Fan wäre, dann wäre ich genauso sauer. Jeder Spieler muss die Einstellung und Mentalität haben. Wir wissen alle, dass es ein spezielles Publikum ist - in beide Richtungen. Die merken, wenn etwas nicht stimmt. Wir stehen jetzt mehr als in der Pflicht - für den Verein und für die Fans."