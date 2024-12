Rot-Weiss Essen rotiert gegen 1860 München und startet mit einer offensiven Aufstellung. Hier die Details.

Noch drei Partien stehen für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga vor der Winterpause an. Und vor dem Heimspiel am Sonntag (13:30 Uhr) gegen 1860 München ist Druck auf dem Kessel bei RWE.

Denn gegen 1860 München ist mit dem Blick auf die Tabelle ein Sieg eigentlich Pflicht. Mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied würde am VfB Stuttgart II auf dem ersten Nichtabstiegsplatz vorbeiziehen. Die Stuttgarter verloren am Samstag bei Alemannia Aachen trotz früher Führung mit 1:2.

Das ist die Chance, zumindest nach Punkten wieder mit dem rettenden Ufer gleichzuziehen. Allerdings hat RWE von den letzten sieben Begegnungen nur eine gewonnen und gegen die "Löwen" fällt auch noch Essens Kapitän Michael Schultz aus (Gelbsperre).

Gut auf der anderen Seite: Ahmet Arslan ist nach seiner Gelsperre wieder an Bord und auch in der Startelf - genau wie Lucas Brumme. Damit ergeben sich mit Blick auf das letzte 0:1 beim 1. FC Saarbrücken vier Änderungen in der ersten Elf. Für Schultz und Eric Voufack beginnen Brumme und Arslan.

Und - das kommt etwas überraschend. Thomas Eisfeld startet gegen München, er kommt für Jimmy Kaparos rein. Zudem wird Kelsey Owusu für Joseph Boyamba beginnen.

Das sagte RWE-Coach Christoph Dabrowski vor dem Spiel: "Jeder ist sich der Situation bewusst. Ich versuche den Jungs nicht jeden Tag das Gefühl zu geben, dass da Dampf auf dem Kessel ist. Ich bin dafür da, dass ich die Trainingswoche mit Inhalten fülle und eine positive Richtung vorgebe. Dass in unserer Situation in dem einen oder anderen Moment die Leichtigkeit fehlt, ist auch klar."

Das sagte 1860-Trainer Argirios Giannikis vor der Partie: "Das Ziel ist immer, ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir in der letzten Saison gegen Essen zweimal gut gemacht und das werden wir auch jetzt gegen Essen versuchen. Wir tun gut daran, jetzt von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir wollen bis zum Ende des Jahres konstant gut punkten. Wenn wir diese Konstanz hinbekommen, dann werden wir sehen, wohin uns das Ganze führt."

So startet RWE gegen 1860 München: Golz - Eitschberger, Rios Alonsom Kraulich, Brumme - Müsel, Eisfeld - Safi, Arslan, Owusu - Vonic

Schiedsrichter: Martin Speckner