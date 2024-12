Rot-Weiss Essen verliert das Spiel in Saarbrücken und wohl auch viel Geld, weil einige Fans durchdrehen. Wir analysieren die RWE-Krise.

Die skandalösen Vorfälle rund um das Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen beim 1. FC Saarbrücken (0:1) werden den Revierklub noch länger begleiten. Mitte der zweiten Halbzeit stand die Partie im Ludwigspark vor dem Abbruch, da Raketen aus dem Gästeblock in andere Zuschauerränge geschossen wurden. Nach einer zehnminütigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt und beendet, der Imageschaden für RWE ist dennoch enorm.

Was finanziell auf den abstiegsbedrohten Drittligisten zukommt, wird der DFB noch genauer beziffern. Aus RWE-Sicht steht zu befürchten, dass es eine hohe Geldstrafe wird, die den Verein einen neuen Spieler in der anstehenden Winterpause kostet.

Die 0:1 (0:1)-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken hat unterstrichen, dass die Essener Mannschaft dringend Verstärkungen im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Durch den monatelangen Ausfall von Manuel Wintzheimer muss ein neuer Stürmer her, zumal Leonardo Vonic mit einem schwachen Auftritt in Saarbrücken keine Eigenwerbung betreiben konnte.

Ein Problem könnte es auch mit Lucas Brumme geben. Der Linksverteidiger der Essener wurde von Trainer Christoph Dabrowski überraschend auf die Bank gesetzt.

Auf Nachfrage sprach RWE-Sportchef Marcus Steegmann von „rein sportlichen Gründen“, die dazu geführt hätten. Wie diese Redaktion erfuhr, war die Spielerseite davon nicht begeistert. Dabrowski habe sich damit eine unnötige Baustelle aufgemacht, betonen unsere RWE-Experten Krystian Wozniak und Martin Herms.

Rot-Weiss Essen steckt tief in der Krise

Gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex diskutieren beide über die sportliche Krise von Rot-Weiss Essen, die Gründe für die Probleme und die Position von Trainer Dabrowski. Viel Spaß beim Reinhören!

