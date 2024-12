Alemannia Aachen ist beim 3. Liga-Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück nicht über ein 1:1-Remis hinausgekommen. Cheftrainer Heiner Backhaus warf seiner Elf teilweise Eitelkeit vor.

Enttäuschte Gesichter auf beiden Seiten: Während Aufsteiger Alemannia Aachen nach dem 1:1 beim kriselnden Tabellenletzten VfL Osnabrück nun seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, versacken die Niedersachsen auf der Gegenseite immer tiefer im Tabellenkeller der 3. Liga. Dementsprechend zeigten sich beide Partien mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.

Aachens Cheftrainer Heiner Backhaus bereitete seine Mannschaft unter Woche auf einen absoluten Abnutzungskampf gegen den Abstieg vor, rief für die Reservisten sogar eine zweite Trainingsgruppe ins Leben, um "noch mehr Intensität" zu erzeugen. Doch das geforderte Gesicht vermisste er an der Bremer Brücke: „Wir dürfen uns als Aufsteiger nicht größer machen, als wir sind. Sonst haben wir eine Haltung wie in den beiden Halbzeiten zu Beginn - nämlich eitel. Und diese Eitelkeit wird dir als Aufsteiger in der 3. Liga zum Verhängnis“, kritisierte er scharf.

Bereits nach weniger als 120 gespielten Sekunden hätte der VfL in Führung gehen können, Erik Engelhardt trennten nur wenige Zentimeter vom Torerfolg. „In der Situation hatten wir Glück“, erkannte Backhaus. In der 21. Minute war es schließlich Niklas Wiemann, der die Gastgeber nach einem Fehler von Alemannia-Keeper Marcel Johnen mit 1:0 in Führung brachte.

Ein ernüchternder Auftritt der Alemannen bis zu diesem Zeitpunkt. „Wir waren behäbig nach unseren Ballgewinnen, haben versucht auf kurzem Raum Lösungen zu finden, die nicht vereinbart waren. Ein versuchter Beinschuss oder Doppelpässe vor unserem Sechzehner sind nicht in unserem Matchplan zu finden. Den Abstiegskampf habe ich in der ersten Halbzeit vermisst", so Coach Backhaus. Dennoch kämpften sich die Schwarz-Gelben etwas verspätet in die Partie, trafen noch im ersten Spieldrittel zweimal Aluminium und stellten letztlich durch Sasa Strujic auf 1:1 (30.).

In der Halbzeitpause erinnerte Backhaus seine Elf daran, dass man „gegen den Abstieg spiele“ und verlangte gegen die schlechteste Defensive der Liga ein anderes Gesicht: „Das ist ein Gegner, der bis auf sechs Punkte an uns hätte rankommen können. Das Minimalziel, die neun Punkte Abstand nach unten zu halten, musste man sich erkämpfen und erstreiten", analysierte der 42-Jährige.

Zwar hatte Osnabrück nach dem Kabinengang erneut zunächst das Momentum auf seiner Seite, dennoch war Aachen dem Treffer näher und scheiterte in Person von Kevin Goden ein drittes Mal an der Querlatte (74.). In der Nachspielzeit vergab dann auch noch Charlison Benschop die Hundertprozentige auf den Siegtreffer, was Backhaus zum Verzweifeln brachte, wie er erzählte: „Fast schon tragisch. Völlig freistehend im Sechzehner, in der Situation müssen wir das Spiel gewinnen. Wie so oft haben wir uns durch individuelle Fehler nicht belohnt. Trotzdem darf man in Osnabrück auch mal 1:1 spielen."

"Punkt ist zu wenig" - Osnabrück weiterhin am Boden

Die stark abstiegsbedrohten Osnabrücker waren nach der Partie vereinzelt Pfiffen ausgesetzt. Zwar stimmte diesmal die kämpferische Einstellung, trotzdem sei das Ergebnis frustrierend, wie Trainer Pit Reimers klarstellte: "Die Haltung, die meine Mannschaft an den Tag gelegt hat, ist genau das, was wir uns vorstellen. Der Punkt ist in unserer jetzigen Situation trotzdem zu wenig. Damit kann man nicht zufrieden sein."

In der kommenden Woche geht es für die Lila-Weißen zum FC Viktoria Köln (8. Dezember, 19:30 Uhr). Aachen empfängt bereits einen Tag zuvor den VfB Stuttgart II (7. Dezember, 16:30 Uhr).