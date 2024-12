Rot-Weiss Essen spielt ab 16.30 Uhr beim 1. FC Saarbrücken. Punkte müssen her, wenn RWE den Abstiegsplatz wieder verlassen will. Diese Elf soll das schaffen.

Ab 16.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) empfängt Aufstiegsaspirant 1. FC Saarbrücken den Abstiegskandidaten Rot-Weiss Essen. RWE steht nach den Samstagsergebnissen des 16. Drittliga-Spieltags auf einem Abstiegsplatz.

Die Mannschaft von Christoph Dabrowski steht erneut unter Druck und will eine unruhige Woche an der Hafenstraße verhindern. Dazu ist eine gute Leistung und im Bestfall ein Sieg in Saarbrücken vonnöten.

Und: Dabrowski versucht die starken Saarländer zu überraschen. Denn dass der fitte Lucas Brumme nicht von Beginn an auflaufen wird, hätte wohl niemand gedacht. Nach RevierSport-Informationen wird das aber der Fall sein. Eric Voufack bekommt auf der Linksverteidiger-Position den Vorzug.

Wie RS am Wochenende erfuhr, hatte Brumme unter der Trainingswoche eine Unterhaltung mit dem Trainerteam. Dieses teilte dem eigentlichen Leistungsträger mit, dass Brummes Leistungen nicht so stark wie in der vergangenen Saison seien und er in Saarbrücken zunächst auf der Bank Platz nehmen wird. Am Rande: RS berichtete, dass Brumme und sein Berater zuletzt Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung - Brummes Vertrag läuft im Sommer 2025 aus - strikt ablehnten.

Für Ahmet Arslan, der eine Gelbsperre absitzt, beginnt Jimmy Kaparos. Ansonsten setzt Dabrowski auf die Spieler aus dem Sandhausen-Spiel.

So startet Rot-Weiss Essen: Golz - Rios-Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Kaparos, Müsel, Voufack - Owusu, Vonic, Safi

Bank: Springer, D'Haese, Brumme, Eisfeld, Kourouma, Berisha, Boyamba, Moustier, Swajkowski

Das sagten die Verantwortlichen vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Trainer Rot-Weiss Essen: "Wir treffen mit Saarbrücken auf einer der erfahrensten Mannschaften der Liga. Das ist auch eine Top-Mannschaft, die sehr ambitioniert ist, ihre Ziele zu erreichen. Sie bringen viel Wucht mit, allen voran in der Offensive. Nichtsdestotrotz traue ich meiner Mannschaft absolut zu, etwas Zählbares aus Saarbrücken mitzunehmen. Grundsätzlich wollen wir an den vielen Dingen festhalten, die unsere Mannschaft in den letzten Wochen gut gemacht hat. Der Expected-Goal-Wert ist immer höher gewesen als der des Gegners. Heißt: Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir wenige Chancen zulassen und nach vorne hin immer welche kreieren. Ich bin überzeugt davon, dass das Pendel irgendwann umschlagen wird. Vielleicht brauchen wir auch einfach mal das Quäntchen Glück."

Jürgen Luginger, Sportdirektor 1. FC Saarbrücken: "Rot-Weiss hat natürlich mit Felix Götze, Vinko Sapina, Marvin Obuz, aber auch Cedric Harenbrock und Isaiah Young die halbe Stammmannschaft verloren. Das ist alles andere als einfach, wieder neue Leistungsträger zu finden. Trotzdem sehe ich in dem Kader von Essen mehr Potential als es die bisherige Punkteausbeute aussagt. Ich lege mich auch fest: Rot-Weiss Essen wird auf gar keinen Fall absteigen. Sie spielen mehrere Systeme und können auch überraschen - wie beim 3:3 in Dresden oder zuletzt gegen die Tabellenführer Cottbus und Sandhausen. Ich denke, dass sie bei uns eher die defensive Ausrichtung wählen werden. Ich freue mich jedenfalls auf ein Traditionsduell, mit einer tollen Stimmung auf den Rängen."