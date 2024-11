Borussia Dortmund hat das U23-Duell bei Hannover 96 verloren. Dortmunds Trainer machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.

Mit 0:2 unterlag die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund bei der Reserve des Zweitligisten Hannover 96.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann sagte: "Es ist so gekommen, wie wir es nicht wollten: Hannover kommt einmal nach vorne und bekommt dann den Elfmeter. Wir müssen vorher schon in Führung gehen. Ich mache Ben Hüning überhaupt keinen Vorwurf. Die Jungs haben alles versucht, aber letztlich haben uns die Lösungen gefehlt. Das haben wir uns anders vorgestellt."

Dortmunds Abwehrchef Yannik Lührs ergänzte: "Wir können eigentlich früh 2:0 in Führung gehen. Die Rote Karte war dann der Gamechanger, der uns aus dem Spiel genommen hat. Dann haben wir noch alles versucht, aber unser Spiel war einfach ein anderes. Eine Hälfte des Platzes war eingefroren, die andere Hälfte matschig. Mit der Mischung war das sehr schwer zu bespielen."

Mit einem Heimspiel geht es für Borussia Dortmunds Reserve am nächsten Wochenende in den Dezember. Am Samstag (7. Dezember, 14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Jan Zimmermann den SV Wehen Wiesbaden.

"Wir wollten zeigen, dass wir es mehr wollen. Für uns zählt nur der Sieg. Ich bin sehr glücklich", fasste indes Daniel Stendel, Coach der U23 von Hannover 96, zusammen. Nach diesem Heimsieg steht der Aufsteiger mit 15 Zählern aus 16 Spielen auf dem 18. Tabellenplatz und damit einem Abstiegsplatz.

Am kommenden Samstag ist Hannovers U23 dann zum Kellerduell in Unterhaching zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die Statistik zum Spiel

Hannover 96 II: Stahl - Arkenberg, Uhlmann, Dominke, Matsuda - Westermeier (89. Dammeier), Brandt (78. Engelbreth) - Kalem (89. Sanne), Meier (63. Ndikom), Chakroun (89. Frauendorf) - Oudenne

Borussia Dortmund II: Lotka - Göbel (83. Butler), Lührs, Hüning, Mogultay (83. Drakas) - Eberwein, Roggow (46. Lelle), Wätjen (46. Paschke) - Foti, Paulina (64. Elongo-Yombo), Hettwer

Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Hamburg)

Tore: 1:0 Uhlmann (17., Foulelfmeter), 2:0 Westermeier (80.)

Gelb-Rote Karte: Hüning (Borussia Dortmund II) wegen Handspiels (21.)

Gelbe Karten: Westermeier (3), Meier (4), Brandt (4) - Lelle (3), Drakas (2)

Zuschauer: 500