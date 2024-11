Am Sonntag, 1. Dezember (16.30 Uhr), spielt Rot-Weiss Essen beim 1. FC Saarbrücken. Der Aufstiegsaspirant ist seit sieben Partien ohne Niederlage.

1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen: Am Sonntag, 1. Dezember (16.30 Uhr), steigt im Ludwigspark dieses Traditionsduell.

Die Saarbrücker, die nach ihrem Aufstieg zur Saison 2020/2021 und den Platzierungen fünf, sieben, fünf und fünf wieder aktuell Rang 5 belegen, wollen in dieser Saison hoch. Zehn Punkte hat der FCS aktuell mehr auf dem Konto als RWE.

Vor dem Spiel hat RevierSport mit FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger gesprochen. Der 56-Jährige ist seit Sommer 2020 Sportchef in Saarbrücken. Im Sommer 2025 läuft der Vertrag des ehemaligen Oberhausener und Schalker aus. Seine Zukunft ist noch ungewiss.

Jürgen Luginger, 26 Punkte nach 15 Spielen: Wie bewerten Sie den Ist-Zustand des 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga?

Die ersten zehn Spieltage waren wir nicht so zufrieden, aber es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung zu erkennen. In den letzten drei, vier Spielen waren wir richtig gut. Zuletzt in Dresden haben wir bis in die Schlussphase geführt und dann noch das Unentschieden kassiert, dass war brutal ärgerlich. Insgesamt sind wir aber schon auf dem Weg in die richtige Richtung. Man darf auch nicht vergessen, dass wir eigentlich seit Saisonbeginn immer wieder verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten müssen. Diese kommen aber so langsam zurück. In dieser Phase zahlt sich auch unser guter und breiter Kader aus.

Nach nur wenigen Spieltagen, dem 1:1 daheim gegen Unterhaching, wurde schon das Aus von Trainer Rüdiger Ziehl lautstark gefordert. Konnten Sie diese frühzeitige Kritik der Fans nachvollziehen?

Das war eine Phase zu Saisonbeginn, mit der wir alle nicht zufrieden sein konnten und auch nicht waren. Wir haben drei Heimspiele in Folge verloren, inklusive des DFB-Pokal-Aus gegen Nürnberg. Und dann kam das Haching-Spiel und das 1:1. Zudem konnten wir fußballerisch kaum überzeugen. Der Fan-Frust und -Ärger war nachzuvollziehen - leider war da auch einiges unter der Gürtellinie. Das sollte nicht sein. Aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt, ist noch enger zusammengerückt und, wie gesagt, in den letzten Wochen haben die Jungs ordentlich abgeliefert.

Das Saisonziel kann doch nach den Platzierungen 5, 7, 5 und 5 nur Aufstieg lauten oder?

Wir wollen am Ende der Saison ganz oben dabei sein - keine Frage.

Der nächste Gegner Rot-Weiss Essen steht gerade einmal knapp über dem Strich. Wie schätzen Sie RWE sportlich und auch deren Lage ein?

Rot-Weiss hat natürlich mit Felix Götze, Vinko Sapina, Marvin Obuz, aber auch Cedric Harenbrock und Isaiah Young die halbe Stammmannschaft verloren. Das ist alles andere als einfach, wieder neue Leistungsträger zu finden. Trotzdem sehe ich in dem Kader von Essen mehr Potential als es die bisherige Punkteausbeute aussagt. Ich lege mich auch fest: Rot-Weiss Essen wird auf gar keinen Fall absteigen.

Und sportlich?

Sie spielen mehrere System und können auch überraschen - wie beim 3:3 in Dresden oder zuletzt gegen die Tabellenführer Cottbus und Sandhausen. Ich denke, dass sie bei uns eher die defensive Ausrichtung wählen werden. Ich freue mich jedenfalls auf ein Traditionsduell, mit einer tollen Stimmung auf den Rängen.

Am Ende der Saison läuft Ihr Vertrag aus. Werden wir eigentlich noch einmal den Trainer Jürgen Luginger sehen?

(lacht) Man sollte im Fußball nie etwas ausschließen. Aber ich glaube schon, dass ich eher Sportdirektor bleibe. Wie es weiter geht, werden wir dann sehen. Zunächst einmal gilt es mit dem 1. FC Saarbrücken unsere Ziele zu erreichen.