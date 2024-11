Hannover 96 kassiert in der 3. Liga die nächste Pleite und droht so langsam den Anschluss zu verlieren. Aktuell liegt man vier Punkte hinter RWE auf dem ersten Nichtabstiegsrang.

In der 3. Liga wollte im ersten Spiel am Sonntag Waldhof Mannheim den Abstand nach unter vergrößern. Gegner Hannover II wollte das verhindern und näher an das rettende Ufer herankommen, wo derzeit Rot-Weiss Essen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt.

Nach 90 Minuten erreichte Mannheim das Ziel und gewann verdient mit 2:1 (1:1). Im Spiel hatte Hayate Matsuda nach wenigen Minuten die erste Chance des Spiels für die Gäste aus Hannover, es folgten kaum weitere Torraumszenen bis zur 31. Minute.

Dann kam Mannheim das erste Mal so richtig gefährlich nach vorne und traf gleich. Nach einem Eckball von der linken Seite verlängerte Samuel Abifade den Ball am kurzen Pfosten, obwohl nicht ganz klar ist, ob dieser überhaupt am Ball war. Am langen Pfosten kam Julian Rieckmann per Kopf an das Leder und wuchtet dieses aus sechs Metern unter die Latte.

Die Führung hielt aber nur zwei Minuten, denn dann stand Tom Sanne nach einer Ecke von Brooklyn Ezeh richtig und erzielte das 1:1 für die U23 der Hannoveraner.

Nach der Pause spielte dann fast nur noch Mannheim. Zwei große Chancen vergaben die Waldhöfer, die dritte führte zur erneuten Führung. Zunächst leitete Terrence Boyd die Situation mit einer herrlichen Ballannahme und Verlagerung ein. Der Ball gelangte zu Lukas Klünter, der in die Mitte flankte und dort auch einen Abnehmer in Person von Nicklas Shipnoski fand. Seinen Kopfball konnte Hannover-Keeper

Zwar kann Leon-Oumar Wechsel den Kopfball parieren, den Abstauber versenkte Benatelli aus wenigen Metern zum 2:1. Hannover versuchte im Anschluss alles, kam aber kaum gefährlich nach vorne. Daher hatten die Mannheimer keine große Mühe, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Während Mannheim auf Rang elf klettert, hat Hannover nun vier Punkte Abstand auf das rettende Ufer.

So spielten Mannheim und Hannover

Mannheim: Bartels - Klünter, Seegert, Matriciani, Voelcke (79.Braun) - Sietan, Rieckmann, Benatelli (79.Thalhammer) - Boyd (90. Kobylanski), Okpala (67. Arase), Abifade (67. Shipnoski) - Trainer: Trares

Hannover: Stahl - Arkenberg, Walbrecht, Wallner, Matsuda - Stepantsev (71. Ndikom), Westermeier (81. Brandt) - Chakroun (84. Meier), Uhlmann, Ezeh (81. Frauendorf) - Sanne. - Trainer: Stendel

Tore: 1:0 Rieckmann (31.), 1:1 Sanne (33.), 2:1 Benatelli (74.)

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)