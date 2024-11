In der 3. Liga hat Arminia Bielefeld die erste Niederlage seit zehn Spielen kassiert. Alemannia Aachen verpasst gegen 1860 München den Sieg knapp.

Alemannia Aachen ist auch im vierten Spiel in Serie in der 3. Liga ohne Sieg geblieben. Vor der Saison-Rekordkulisse von über 31.500 Zuschauern war die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus ganz nah dran. Im Heimspiel gegen 1860 München führte Aachen bis tief in die Schlussphase hinein - musste dann aber noch den späten Ausgleich zum 1:1-Endstand hinnehmen.

Patrick Hobsch traf für die Gäste (87.). Bentley Baxter Bahn hatte Aachen nach zehn Minuten in Führung geschossen, er hatte einen Elfmeter verwandelt. In der Folge boten sich der Alemannia einige weitere gute Chancen. Doch das Backhaus-Team ließ diese ungenutzt - und das rächte sich später.

Einen Rückschlag kassierte auch Arminia Bielefeld. Der Sprung an die Tabellenspitze wäre möglich gewesen. Doch bei Hansa Rostock, wo der frühere Regionalliga-Trainer Daniel Brinkmann seine Heimpremiere feierte, unterlagen die Ostwestfalen mit 1:2.

Marco Schuster besorgte die Führung für Rostock (34.), Felix Ruschke baute aus (49.). In der Schlussphase mussten die Gastgeber noch einmal zittern. Julian Kania brachte Bielefeld mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (86.). Für mehr reichte es nicht mehr - und so endete die Arminia-Serie von zehn Partien ohne Niederlage am Stück.

Während der SV Sandhausen es beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen verpasste, die Tabellenführung von Energie Cottbus zurückerobern, ließen auch Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken diese Chance ungenutzt.

Das Topspiel endete ohne Sieger und mit einem 1:1-Unentschieden. Eine Stunde mussten die Zuschauer auf Tore warten. Dann traf Kai Brünker für den FCS. Lange sahen die Gäste aus dem Saarland wie der Sieger aus. Doch die Partie hielt noch eine Pointe parat: In der 90. Minuten erzielte David Kubatta den umjubelten Ausgleich.

Damit bleibt es eng in der Spitzengruppe. Nur ein Zähler liegt zwischen Cottbus auf Platz eins und Saarbrücken auf dem fünften Rang.

Im Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellendrittel gab es derweil keinen Sieger: Das Heimspiel des SC Verl gegen die U23 des VfB Stuttgart endete 2:2. Die Gäste gingen zweimal in Führung, doch Verl schlug durch Tom Baack (42.) und Lars Lokotsch per Elfmeter (74.) zurück.