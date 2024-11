3. Liga: VfL Osnabrück hat einen neuen Co-Trainer gefunden

Erst am Wochenende hatte der bisherige Co-Trainer des VfL Osnabrück das Schlusslicht der 3. Liga verlassen. Zu Wochenbeginn wurde dann der Nachfolger präsentiert.

VfL Osnabrücks bisheriger Co-Trainer Maniyel Nergiz hat den Drittligisten verlassen. Nergiz war erst im Sommer in den Trainerstab von Ex-Coach Uwe Koschinat gekommen und bat nun "aus persönlichen Gründen" um eine Vertragsauflösung, erklärte der Verein in einer Mitteilung.

Am Montagvormittag (18. November) wurde die Mannschaft dann darüber informiert, dass Heiko Flottmann als Co-Trainer zum VfL zurückkehrt. Der gebürtige Osnabrücker stand zuletzt in Diensten der Nachwuchsleistungszentren von Arminia Bielefeld und Werder Bremen.

"Mit Heiko Flottmann gewinnen wir einen absoluten Fußballexperten, der auf eine lange Laufbahn als Trainer zurückblicken kann, in der er sowohl Höhen erlebte, aber auch mit Krisen umgehen musste. Diese Fußball- und seine gesamte Lebenserfahrung wird er zukünftig für den VfL zusammen mit Cheftrainer Pit Reimers und Co-Trainer Tim Danneberg sowie dem weiteren Trainer- und Funktionsteam einbringen, damit wir gemeinsam in die Erfolgsspur kommen", sagt Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann. "Heiko kennt den VfL und das Umfeld so gut wie kaum ein zweiter, er wird keine Anlaufzeit benötigen und mit seinem vielseitigen Profil das Team perfekt ergänzen."

Nachwuchstrainer, Leiter des Leistungszentrums, Chefcoach, Interimstrainer und Vizepräsident – Flottmann kennt den VfL aus gut 25 Jahren aus der Perspektiver verschiedener Funktionen. Der 67-Jährige ist ein absoluter Fußballfachmann, der im Nachwuchsleistungszentrum der Lila-Weißen ins Trainermetier einstieg. Er hat viele Jahre den Nachwuchs in verschiedenen Positionen und Vereinen gefördert und entwickelt, kennt aber auch den Seniorenbereich als Chef-, Co- und Interimstrainer – unter anderem beim VfL, in Lotte und Meppen.

Sechs Jahre war er ab 2016 als Sportlicher Leiter der U16 und U17 wichtiger Bestandteil im Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist SV Werder Bremen. Zuletzt stand er bei Arminia Bielefeld als Sportlicher Leiter der Teams von der U16 bis zur U19 unter Vertrag, den er für die Aufgabe beim VfL auflöste. Unter seiner Regie feierten die Arminen unter anderem den Aufstieg in die U19-Bundesliga und die Deutsche Meisterschaft der U17.

Nun kehrt Flottmann zum VfL, den er 1995 zur Deutschen Amateurmeisterschaft führte und für den auch seine Söhne Daniel und Yannick die Fußballschuhe im Nachwuchs- bzw. Profibereich die Fußballschuhe schnürten, mit großer Vorfreude zurück: "Trotz der aktuellen sportlichen Situation musste ich nach der Kontaktaufnahme von Philipp Kaufmann nicht lange überlegen, zum VfL zurückzukehren – im Gegenteil! Ich will meine Erfahrung einbringen und die notwendigen Impulse geben, um unsere Spieler in die Lage zu versetzen, wieder erfolgreich zu sein und Spiele zu gewinnen. Den VfL habe ich auch in den letzten Jahren immer intensiv verfolgt und natürlich auch zuletzt seit der Amtsübernahme von Pit Reimers, den ich aus gemeinsamen Zeiten beim HSV kenne, wo er Trainer und ich als Scout tätig war."