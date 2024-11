Selten hat sich die Tabellenführung in der 3. Liga so häufig abgewechselt wie in der bisherigen Saison. Eine Einordnung.

Nach 14 Drittliga-Partien gab es insgesamt schon fünf verschiedene Tabellenführer. An den meisten Spieltagen stand zwar der aktuelle Spitzenreiter SV Sandhausen auf Platz eins, aber die Pole-Position wechselt fast im Wochentakt. Dass mit dem SVS eine Mannschaft die Spitzenposition innehat, die von den letzten sieben Partien nur zwei Spiele gewinnen konnte, spricht Bände und zeigt, wie inkonstant die diesjährigen Top-Teams sind. Man könnte auch sagen, dass sich der Aufstiegskampf aktuell eher wie ein Schneckenrennen anfühlt. Zum Vergleich: Sandhausen hat sich bislang 26 Punkte erspielt, das macht einen Schnitt von 1,85. Noch nie hatte ein Tabellenführer seit Einführung der eingleisigen 3. Liga (ab der Saison 2008/09) weniger Punkte nach 14 Spielen auf dem Konto. Wehen Wiesbaden (2014/15), der MSV Duisburg (2016/17) und Dynamo Dresden (2020/21) hatten ebenfalls nur 26 Zähler gesammelt, aber in sieben Spielzeiten lag die Punktezahl zum gleichen Zeitpunkt schon bei mindestens 30. Richtig stark startete Dynamo Dresden in die Meistersaison 2015/16, damals stand der Traditionsklub nach 14 Spielen bei 35 Punkten und hatte damit satte neun Zähler mehr als der SV Sandhausen jetzt. Es gab Jahre, da wäre der SVS mit der aktuellen Punkteausbeute nicht mal unter den Top 4 gewesen. Auch deshalb ist es so schwierig zu prognostizieren, welche Teams am Ende der Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen werden. Sind die Spitzenteams wirklich so schlecht wie noch nie oder ist die Liga noch ausgeglichener geworden? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Fakt ist aber, dass der klassische Drittliga-Satz "Jeder kann jeden schlagen" besser denn je zutrifft. Alle Spitzenreiter der 3. Liga nach dem 14. Spieltag im Überblick: 2023/24: Dynamo Dresden, 31 Punkte 2023/24: Dynamo Dresden, 2022/23: SV Elversberg, 32 Punkte 2021/22: 1. FC Magdeburg, 28 Punkte 2020/21: Dynamo Dresden, 26 Punkte 2019/20: MSV Duisburg, 28 Punkte 2018/19: VfL Osnabrück, 29 Punkte 2017/18: Preußen Münster, 34 Punkte 2016/17: MSV Duisburg, 26 Punkte 2015/16: Dynamo Dresden, 35 Punkte 2014/15: Wehen Wiesbaden, 26 Punkte 2013/14: 1. FC Heidenheim, 30 Punkte 2012/13: Preußen Münster, 29 Punkte 2011/12: SV Sandhausen, 28 Punkte 2010/11: Hansa Rostock, 32 Punkte 2009/10: Kickers Offenbach, 27 Punkte 2008/09: Kickers Emden, 31 Punkte

