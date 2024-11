Wieder mal eine RWE-Auswärtsfahrt ohne Ertrag. Seit sechs Spielen warten Rot-Weiss Essen bereits auf einen Dreier in der Fremde.

Rot-Weiss Essen hat gegen Energie Cottbus aus fünf Chancen vier Tore erzielt. Eine Woche später gegen Erzgebirge Aue war alles anders. RWE hatte mehr Chancen, brach sich aber den Finger in der Nase.

Den Vogel schoss Ahmet Arslan sieben Minuten vor dem Ende ab. Nach einer tollen Vorarbeit von Lucas Brumme musste er aus drei Metern nur den Fuß hinhalten, doch er schoss am Kasten vorbei.

Nach dem Spiel war er extrem bedient und nahm sich selber nicht aus der Kritik. Er betonte mit Blick auf seine Großchance: "Keine Frage, den muss ich machen. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Jeder von den Fans macht den rein, daher waren sie auch sauer, dass wir so viele Gelegenheiten vergeben haben."

Trotzdem sprachen die Anhänger den Spielern auch Mut zu, wie Arslan verriet. Und das trotz einer ersten Hälfte, die der Spielmacher der Essener, der in der 93. Minute noch per tollem Treffer den Anschluss erzielte, so nicht stehen lassen konnte. "Für die erste Halbzeit müssen wir uns bei jedem, der mitgefahren ist, entschuldigen. Die zweite Halbzeit war das, was wir zeigen wollten. Wir spielen die Chancen raus, dann ist es einfach schlecht, die nicht zu machen. Wenn ich meine mache, wissen wir alle, dass wir noch einen Punkt mitnehmen."

Wenn ich meine mache, wissen wir alle, dass wir noch einen Punkt mitnehmen Ahmet Arslan

Arslans Fazit: "Nach den Chancen wäre der Punkt total verdient gewesen, auch wenn die erste Halbzeit echt schlecht war." Etwas anders sah Aues Torschütze zum 2:0, Marvin Stefaniak, die Partie, er sah einen verdienten Dreier. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht. Wir haben auch nachgelegt, aber Essen hatte auch Chancen. Es war aus meiner Sicht kein glücklicher Sieg. Es war wichtig und geil, dass wir das 2:0 erzielt haben, das war zuletzt das Problem. Endlich haben wir wieder einen Heimsieg hingelegt."

Während Aue feierte, haderte Essen mit der nächsten Auswärtsfahrt ohne Dreier. Nach dem Sieg in Hannover gab es nun sechs Spiele keinen Auswärtserfolg. Zudem die Hiobsbotschaft, dass gegen den SV Sandhausen im kommenden Heimspiel (Samstag, 23. November, 14 Uhr) mit Lucas Brumme ein ganz wichtiger Spieler ausfällt, der nach dem Ende der Partie noch Gelb-Rot sah.

Ein total gebrauchter Tag für RWE im Erzgebirge.