Drittligist Rot-Weiss Essen will am Sonntag erstmals überhaupt in Aue siegen. Danach wartet das Pokal-Viertelfinale in Sonsbeck.

Nach dem 4:0-Erfolg gegen Energie Cottbus steht für Rot-Weiss Essen am Sonntag (10. November, 16.30 Uhr) die nächste Aufgabe in der 3. Liga auf dem Programm. Dann geht es für RWE in den Schacht zu Erzgebirge Aue. Bislang waren die weiten Reisen nach Sachsen nicht von Erfolg gekrönt. Insgesamt siebenmal spielte Essen in der Vergangenheit in Aue. Die magere Bilanz: kein Sieg, drei Remis, vier Niederlagen, 3:7 Tore. Der Traditionsklub von der Hafenstraße wartet somit weiter auf den ersten Dreier im Erzgebirge. Anfang des Jahres fehlte dazu nicht viel. Durch Isaiah Young ging RWE bereits nach einer Minute in Führung, im zweiten Durchgang gab Essen den Sieg aber noch aus der Hand und verlor durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:2. Um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, muss die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski nun in Aue punkten. Es geht auch darum, den Cottbus-Sieg zu bestätigen und zu beweisen, dass das 4:0 keine Eintagsfliege war. Der kommende Gegner rutschte zuletzt nach einem Super-Start auf den achten Tabellenplatz ab und wartet seit dem 24. September (2:1 gegen Wehen) auf einen Heimdreier. Die Vorzeichen sind somit nicht schlecht. RWE-Fans können Tickets für Pokal-Duell erwerben Nach dem kommenden Spieltag steht für die Drittligisten die Länderspielpause an. Rot-Weiss Essen wird allerdings nicht frei haben, denn die Dabrowski-Elf ist am 16. November (13.30 Uhr) im Niederrheinpokal-Viertelfinale zu Gast beim Oberligisten SV Sonsbeck. Tickets für das Duell sind ab Donnerstag, den 07. November, erhältlich, der Verkauf findet ausschließlich im RWE-Fanshop an der Hafenstraße statt. Der SV Sonsbeck stellt RWE zunächst 700 Stehplatz-Tickets zum Preis von 12 Euro (Vollzahler) bzw. 10 Euro (ermäßigt) zur Verfügung. Insgesamt sind im Willy-Lemkens-Sportpark 2500 Zuschauer zugelassen. In Abhängigkeit der jeweiligen Verkaufssituation in Sonsbeck und Essen können die Kontingente für Heim- und Auswärtsfans noch angepasst werden. Den RWE-Fans, die die Mannschaft vor Ort unterstützen möchten, wird empfohlen, sich frühzeitig ihr Ticket im Vorverkauf zu sichern.

