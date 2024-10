Die ungemütliche Jahreszeit rückt immer näher und die Vereine planen bereits ihre Vorbereitungen in der Sonne. So auch der SC Verl.

Der Sportclub Verl wird ebenfalls wie die Drittliga-NRW-Vertreter Rot-Weiss Essen (6. bis 12. Januar Lara/Concorde de Luxe Resort) und Alemannia Aachen (12. bis 21. Januar Belek/Sirene Hotel) sein Winter-Trainingslager in der Türkei aufschlagen.

Vom 4. bis zum 8. Januar geht es für die Mannschaft von Trainer Alexander Ende nach Side ins 5 Sterne All-inclusive-Hotel "Kamelya Selin".

"In der Türkei werden wir optimale Bedingungen vorfinden, um uns auf unsere 19 Rückrundenspiele vorzubereiten. Außerdem sind zu dieser Zeit sehr viele hochklassige Teams mit ihren Fans und Sponsoren in der Region, was uns die Möglichkeit gibt, dort viele Kontakte zu knüpfen, unser Netzwerk auszubauen und interessante Spiele zu vereinbaren", erklärt Sebastian Lange, Sportlicher Leiter beim Sportclub Verl.

"Für uns als Verein ist dieses Trainingslager ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung und Professionalisierung des Sportclub Verl. Es geht neben dem sportlichen Effekt auch darum, das positive Image des Sportclub Verl noch sichtbarer zu machen", ergänzt Mario Lüke, Vorstand Marketing und Vertrieb.

Winter-Trainingslager mit dem Sportclub Verl – das sind die Details Termin: 4. bis 8. Januar 2025 Hotel: 4 Übernachtungen im Einzel- oder Doppelzimmer im Sportclub-Mannschaftshotel „Kamelya Selin" (inkl. Benutzung von Sauna, Hamam, Pool-Landschaft, hoteleigenem Strandabschnitt, Indoor-Pool, Dampfbad und Fitnessstudio) Homepage: https://kamelyacollection.com/de/selin-hotel Verpflegung: All Inclusive (eigener Bereich im Hotel-Restaurant) Hinflug: Samstag, 4. Januar, 13.35 Uhr ab Hannover (Direktflug) Rückflug: Mittwoch, 8. Januar, 10.45 Uhr ab Antalya (Direktflug)

In der Zeit vom 4. bis 8. Januar 2025 haben auch Sportclub-Partner, Sponsoren und Fans die Möglichkeit, den gesamten Verler Tross an die Türkische Riviera zu begleiten und das Trainingslager hautnah mitzuerleben. Fan-Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an trainingslager@scverl.de möglich – alle weiteren Infos folgen dann schriftlich.

In der Zeit vom 4. bis 8. Januar 2025 haben auch Sportclub-Partner, Sponsoren und Fans die Möglichkeit, den gesamten Verler Tross an die Türkische Riviera zu begleiten und das Trainingslager hautnah mitzuerleben. "Gemeinsam mit unserem Partner Onside haben wir ein sehr attraktives Reisepaket zusammengestellt", sagt Lüke. Inbegriffen sind die Flüge von Hannover, der direkte Transfer zwischen dem Flughafen Antalya und dem Hotel am An- und Abreisetag und der Aufenthalt im 5 Sterne All-inclusive-Hotel "Kamelya Selin" – Tür an Tür mit dem Team des Sportclub Verl. Der Trainingsplatz befindet sich auf dem Hotelgelände nur etwa 50 Meter vom Hoteleingang entfernt. Auch der Besuch der Trainingseinheiten und der Eintritt zum Testspiel sind im Paket enthalten.

"Jede und jeder, die oder der mitfährt, unterstützt damit auch unser Team und refinanziert das Trainingslager in der Türkei. Man leistet also automatisch einen Beitrag dazu, dass sich unsere Mannschaft optimal auf die kräftezehrende Rückrunde in der 3. Liga vorbereiten kann", betont Lüke.