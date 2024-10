Alemannia Aachen muss am Samstag bei Arminia Bielefeld ran. Der Trainer zeigt sich vor dem Trip zum Tabellenzweiten kämpferisch.

2:1 bei Hansa Rostock, 3:1 gegen Unterhaching: Nach zwei Siegen in Folge - und insgesamt fünf Spielen ohne Niederlage - ist das Selbstvertrauen bei Alemannia Aachen zurückgekehrt. Gerade rechtzeitig vor dem Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld.

"Dieses Gefühl, gegen jeden gewinnen zu können, ist absolut da. Nur, weil wir aber jetzt zweimal siegreich waren, bedeutet das auf keinen Fall, dass wir einen Schritt weniger machen dürfen", warnte allerdings Heiner Backhaus.

Schon gar nicht gegen den Tabellenzweiten der 3. Liga, der aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holte. Irrelevant für den Trainer: "Wir schauen immer nur auf unser Spiel. Sicher analysieren wir auch die Schwachstellen des Gegners, aber am Ende geht es darum, dass bei uns jeder diese nicht verhandelbare Intensität auf den Platz bringt. So sind wir immer gut gefahren."

Diese Meinung teilt auch Lukas Scepanik: "Ich denke, dass viele Mannschaften davon überrascht sind, was wir in der Lage sind zu leisten (...). Wir haben gezeigt, dass wir viele Gegner förmlich überrennen können, sodass die nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Das gibt Selbstvertrauen, unsere Leistungen sind aller Ehren wert", sagte der 30-jährige Mittelfeldspieler, der den Gegner aus seiner Zeit beim MSV Duisburg kennt: "An der Spielweise hat sich seitdem nichts geändert, es geht immer noch um Kampf und kleine Nuancen, die am Ende ausschlaggebend sind."

Alemannia Aachen muss auf El-Faouzi verzichten

So auch am Samstag. "Ich erwarte in jedem Fall ein Kampfspiel gegen einen Gegner, der in seiner besten Verfassung auf jeden Fall zu den Top drei dieser Liga gehört", lobte Backhaus und führte aus: "Bielefeld hat aus der letzten, schwierigen Saison gelernt und gemäß des Kontinuitätsgedanken auch am Trainer festgehalten. Das wird jetzt belohnt."

Auf der Alm, wo Backhaus 2005 für die Zweitvertretung spielte, muss der Trainer auf den gesperrten Soufiane El-Faouzi verzichten. Bentley Baxter Bahn hat seine Sperre abgesessen.

"Ansonsten hat sich mit Blick auf das Personal im Vergleich zu Mittwoch wenig verändert", sagte Backhaus.