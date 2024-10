Vor dem Heimspiel gegen den SC Verl war die Trauer um Glockenhorst bei Rot-Weiss Essen präsent. Es wurde sehr emotional an der Hafenstraße.

Das spektakuläre 3:3-Remis von Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden wurde am Sonntag schnell zur Nebensache. Noch am gleichen Abend wurde der RWE-Kultfan Horst Gehle, besser bekannt als "Glockenhorst", im Alter von 74 Jahren tot in seiner Wohnung gefunden. Diese Nachricht war ein Schock für die Essener Fangemeinde, die ein echtes Unikat verlor.

Die Anteilnahme in den sozialen Medien war groß. Zahlreiche Beileidsbekundungen wurden unter gepostete Bilder bei Facebook geschrieben, auch der Verein meldete sich zeitnah zu Wort. Um dem bekannten RWE-Anhänger zu gedenken, gab es 20 Minuten vor dem Heimspiel gegen den SC Verl am Mittwochabend eine Schweigeminute. Im Anschluss an diese Schweigeminute wurde ein Lied zum Gedenken abgespielt.

"Glockenhorst war im Umfeld von RWE, und weit darüber hinaus, jedem ein Begriff. Die breite Anteilnahme an seinem Tod zeigt, wie beliebt und geschätzt er war. Durch die Gedenkminute möchten wir gemeinsam Abschied von ihm nehmen", teilte Essens Vorstandsvorsitzender Marc-Nicolai Pfeifer bereits im Vorfeld mit.

Wenig überraschend wurde es sehr emotional. So leise wie während der Schweigeminute war es wohl noch nie im Stadion an der Hafenstraße, noch nicht mal zu Corona-Zeiten. Beim anschließenden Lied von RWE-Vereinsmusiker Sandy Sandgathe flossen dann einige Tränen. Die Fans zündeten dazu viele Wunderkerzen.

RWE-Mannschaft spielt gegen Verl mit Trauerflor, große Choreo

Auch die Mannschaft wird dem Kultfan seine verdiente Ehre erweisen und gegen Verl mit einem Trauerflor auflaufen. Auf der Rahntribüne, seinem ehemaligen Stammplatz an der Hafenstraße, wurde schon vor dem Anpfiff ein "Glockenhorst"-Banner präsentiert.

Viel größer war dann noch die Choreo auf der Westkurve - mit dem Satz: "Ruhe in Frieden, Glockenhorst" und einem Bild des Verstorbenen. Mannschaft, Trainerteam, Staff - alle standen während der Schweigeminute gemeinsam Arm in Arm vor der Westkurve.

Darüber hinaus haben RWE-Fans die Möglichkeit, ihre Pfandbecher zu spenden. Der Erlös kommt der Trauerfeier und Beisetzung vollumfänglich zugute. Sollte mehr Geld als nötig zusammenkommen, werde es "im Sinne von Glockenhorst verwendet".