Drittligist Rot-Weiss Essen verliert einen seiner bekanntesten Anhänger. „Glockenhorst“ ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden.

Die läutende Glocke bei Spielen von Rot-Weiss Essen hat ihm einen Legendenstatus in Fankreisen verliehen. Entsprechend groß ist die Trauer bei der großen Anhängerschaft des Fußball-Drittligisten RWE über die Nachricht, dass Kult-Fan Horst Gehle alias „Glockenhorst“ gestorben ist. Die Essener Feuerwehr fand den 74-Jährigen nach Informationen dieser Redaktion am frühen Sonntagabend tot in seiner Wohnung. Dort hat er möglicherweise mehrere Tage leblos gelegen. Gehles Nachbarn hatten am Sonntag die Einsatzkräfte verständigt.

Die Nachricht über den Tod des kultigen Anhängers hatte sich am Sonntagabend nach dem RWE-Spiel bei Dynamo Dresden (3:3) in den sozialen Netzwerken schnell verbreitet. Zahlreiche Beileidsbekundungen wurden unter gepostete Bilder bei Facebook geschrieben. Viele Fans posteten Erinnerungsfotos von Glockenhorst, auch der Essener Schwergewichtsboxer Patrick Korte veröffentlichte ein gemeinsames Bild.

Auch Rot-Weiss Essen hat am Sonntagabend auf den Tod seines besonderen Anhängers reagiert. „Am heutigen Abend hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Glockenhorst von uns gegangen ist“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. „Als treuer und unverwechselbarer Fan von Rot-Weiss Essen war er über Jahrzehnte hinweg eine prägende Figur in der Fankultur unseres Vereins. Seine Leidenschaft, sein unermüdlicher Einsatz und seine tiefe Verbundenheit zu RWE werden für immer unvergessen bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen, die mit uns um ihn trauern. Ruhe in Frieden, Horst. Grüß uns die anderen Rot-Weissen da oben! Du wirst für immer Teil unserer rot-weißen Familie sein.“

Kult-Fan „Glockenhorst“ war ein Unikat an der Essener Hafenstraße. Seinen Spitznamen erhielt er nach eigenen Angaben nach einem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen, als er am Tivoli auf einem Zaun seine Glocken läuten ließ. So wurde aus Horst Glockenhorst. „Dort angekommen bin ich auf den höchsten Zaun geklettert. Von unten haben die anderen Rot-Weissen mir meine Glocken zugeworfen. Als das erste Tor gefallen ist, haben alle am Zaun gewackelt. Beim zweiten habe ich dann die Latte geküsst“, erzählte er vor einigen Jahren.

Rot-Weiss Essen: Glockenhorst-Party in Mannheim

Der Verein hatte seinem bekannten Anhänger im Jahr 2020 einen Platz auf dem Sondertrikot anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Hafenstraße“ gesichert. Seinen letzten großen Auftritt hatte Glockenhorst vor knapp zwei Jahren beim RWE-Auswärtsspiel in Mannheim. Im Rollstuhl drehte er vor der Essener Kurve eine Ehrenrunde auf dem Rasen und erntete großen Applaus und wurde mit „Glockenhorst, Glockenhorst“-Sprechchören gefeiert, auch vereinzelte Mannheimer applaudierten. In den Herzen der rot-weissen Anhängerschaft wird Glockenhorst immer einen Platz haben.