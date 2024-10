Der Tod von "Glockenhorst" geht bei Rot-Weiss Essen jedem nahe. Trainer Christoph Dabrowski erinnert sich an einen lebensfrohen Menschen und einen besonderen Moment in Mannheim.

Ja, am Mittwochabend, 23. Oktober, 19 Uhr, kann Rot-Weiss Essen im Duell mit dem SC Verl einen Sieg gut gebrauchen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. Doch das Spiel wird auch im Zeichen des Gedenkens an Horst Gehle, besser bekannt als "Glockenhorst", stehen. Der Tod des RWE-Kultfans ist am Sonntag bekanntgeworden.

Auch an Trainer Christoph Dabrowski ist das nicht spurlos vorübergegangen. "Jeder, der mit Rot-Weiss Essen verbunden ist, weiß, wer Glockenhorst ist und wie viel er dem Verein an Emotionalität gegeben hat. Jeder, der die Spiele schaut, hat immer wieder die Glocke im Ohr. Ich habe sehr gute Erinnerungen an ihn."

Dabrowski wirkte berührt und erinnerte sich an eine ganz bestimmte Anekdote, die er sofort mit Glockenhorst verband. Vor knapp zwei Jahren war das, nach dem damaligen Auswärtssieg Rot-Weiss Essens bei Waldhof Mannheim. "Es war ein sehr wildes Spiel. Danach ist Glockenhorst mit seinem Rollstuhl über den Rasen in Richtung Kurve gefahren und hat die Stimmung angeheizt."

Eine Geschichte, die auch unter Fans immer wieder gerne erzählt wird. "Wir hatten mehrere Begegnungen und auch einige Worte miteinander gewechselt", sagte Dabrowski weiter. "Er war ein sehr lebensfroher Typ, ein Unikat. Mein herzliches Beileid an alle Menschen, die ihn begleitet haben, vor allem an seine Familie. Möge er dort oben im Himmel in Frieden ruhen."

Ein Sieg gegen den SC Verl wäre ganz im Sinne Glockenhorsts, dem rund um das Spiel noch einmal die Ehre erwiesen wird. "Um dem treuen und unverwechselbaren Fan, der RWE jahrzehntelang begleitet hat, zu gedenken, wird es zum morgigen Heimspiel gegen den SC Verl eine Gedenkminute geben. Daher bittet RWE alle Fans darum, bereits 20 Minuten vor Anstoß ihre Plätze einzunehmen. Im Anschluss an die Gedenkminute wird ein Lied zum Gedenken abgespielt", teilte der Klub mit.

Darüber hinaus haben RWE-Fans die Möglichkeit, ihre Pfandbecher zu spenden. Der Erlös komme der Trauerfeier und Beisetzung vollumfänglich zugute, schreibt RWE. Sollte mehr Geld als nötig zusammenkommen, werde es "im Sinne von Glockenhorst verwendet".