Rot-Weiss Essen hat in der 3. Liga die schwierige Aufgabe bei Dynamo Dresden vor der Brust. So geht RWE-Trainer Christoph Dabrowski die Partie an.

Rot-Weiss Essen muss am 20. Oktober (13:30 Uhr) in der 3. Liga bei Dynamo Dresden antreten. Dynamo verlor bisher noch kein Heimspiel, 1000 Anhänger begleiten RWE zu dieser schwierigen Hürde. Wobei die Essener mit Selbstvertrauen anreisen. In der Liga gab es vor der Länderspielpause ein 2:1 gegen Viktoria Köln, es folgte im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen den Oberligisten VfB Hilden ein 2:0-Erfolg. Allerdings muss Dabrowski seine Elf, die Viktoria Köln schlug, einmal notgedrungen umbauen. Denn Linksverteidiger Lucas Brumme hat es nicht geschafft rechtzeitig fit zu werden. Neben Brumme fallen auch Ekin Celebi (muskuläre Verletzung im Hüftbeuger) und Moussa Doumbouya (Leisten-OP) aus. Zudem sind Gianluca Swajkowski und Robbie D'Haese nicht im Kader. Für Brumme wird Eric Voufack beginnen. Ansonsten gab es nach dem 2:1 gegen Köln nur einen Wechsel in der Startelf. Für Dion Berisha beginnt José-Enrique Rios Alonso - was zeigt, dass RWE wohl mit einer Dreierkette starten wird. [b]Das sagt der RWE-Trainer vor dem Spiel zum Gegner: [/b]"Dresden hat einen starken Kader, der auf Ballbesitz-Fußball ausgelegt ist. Das wird eine große Herausforderung. Das sagt der RWE-Trainer vor dem Spiel zu den positiven Folgen des späten letzten Ligasieges gegen Viktoria Köln: "Wir sind voll in der Entwicklung drin, das war beim letzten Heimspiel erkennbar. Wir haben Fortschritte gemacht, eine Siegermentalität entwickelt. Wie wir das Spiel nach Rückstand gedreht haben, das hat den Jungs Stärke, Vertrauen und Überzeugung gegeben. Aus diesem Sieg haben wir sehr viel Kraft gezogen." Mit der Partie in Dresden startet für RWE die englische Woche, es folgen das Heimspiel gegen den SC Verl (Mittwoch, 19 Uhr) und die Auswärtspartie bei Hansa Rostock (Samstag, 14 Uhr). Dresden: Schreiber - Casar, Kammerknecht, Boeder - Lemmer, Hauptmann, Sapina, Heise - Menzel - Daferner, Meissner RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Voufack, Müsel, Kaparos, Eitschberger - Arslan, Safi - Wintzheimer Schiedsrichter: Florian Lechner

