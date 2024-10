Die Länderspielwoche neigt sich dem Ende zu. Ein Spieler von Rot-Weiss Essen kam am Montagabend zum Einsatz und kehrt nun an die Hafenstraße zurück.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft eilt von Sieg zu Sieg. Nach dem 3:1-Erfolg über Polen in der Elite League, folgte am Montagabend ein souveräner 5:0-Kantersieg im Testspiel gegen Ghana. Austragungsort war das altehrwürdige Stadion am Zoo. Die Partie vor rund 3400 Fans fand anlässlich des 100-jährigen Stadion-Jubiläums in Wuppertal statt.

"Es war ein sehr gelungener Abschluss von der Maßnahme. Wir hatten sowohl gegen Polen als auch davor schon gute Spiele. Wir haben einfach gute Spieler, viele spielen schon im Profibereich. Das sieht man auch. Ghana war mit uns überfordert. Mir tat es ein bisschen Leid mit dem nassen Platz, weil die keine Stollenschuhe hatten - das war rutschig. Aber die Art und Weise, wie wir vor allem in der ersten Halbzeit gespielt haben, war schon bemerkenswert. Es war eine richtig gute Leistung", resümierte DFB-Trainer Hannes Wolf.

Bereits zur Halbzeitpause führte Deutschland gegen die überforderten Gäste aus Ghana mit 4:0. Erfolgreichster Torschütze war der Paderborner Ilyas Ansah, der einen Doppelpack erzielte. Aber auch Julian Eitschberger konnte auf sich aufmerksam machen.

Der Rechtsverteidiger, der seit August auf Leihbasis für Rot-Weiss Essen spielt, stand in der Startelf und bereitete das 1:0 von Ansah (2.) mit einer Flanke vor. Ansah profitierte dabei von einem Fehler von Keeper Yakubu Saeed. Für Eitschberger war es seine erste Torbeteiligung im sechsten Länderspiel für das U20-DFB-Team. Beinahe wäre dem 20-Jährigen sogar auch sein Premierentreffer gelungen, aber kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte er an Saeed, der den Schuss glänzend parierte.

Eitschberger kehrt mit viel Selbstvertrauen nach Essen zurück

Nach 69 Minuten wurde Eitschberger gegen Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt ausgewechselt. Am kommenden Sonntag (20. Oktober, 13.30 Uhr) steht der RWE-Verteidiger dann wieder für seinen Klub beim Auswärtsspiel in Dresden auf dem Platz. An Selbstvertrauen dürfte es dem Abwehrtalent aktuell nicht mangeln.