Arminia Bielefeld bereitet seiner Sturm-Legende Fabian Klos in der Länderspielpause einen würdigen Abschied. Bekannte Namen sind dabei, auch vom VfL Bochum.

Bei Arminia Bielefeld ist Fabian Klos zur Legende aufgestiegen, jetzt erhält der Rekordspieler, Rekordtorschütze und Ehrenspielführer des Fußball-Drittligisten sein Abschiedsspiel bei den Ostwestfalen. Wie der Club bereits Anfang September mitteilte, werde Klos am 12. Oktober in der Schüco-Arena zum “Last Dance“ bitten und mit alten Weggefährten in seinem Stadion Abschied feiern.

„In den vergangenen 13 Jahren habe ich so viele Eindrücke gesammelt, Emotionen durchlebt und auch Erfolge gefeiert. Jetzt freue ich mich, das alles mit meinen ehemaligen Wegbegleitern gebührend ausklingen zu lassen“, sagte der 36-Jährige, der zwischen 2011 und 2024 für Arminia 461 Pflichtspiele absolvierte und dabei 180 Tore erzielte. In diesem Sommer hat Klos sein Karriereende bekanntgegeben.

Zu seinem Abschiedsspiel werden sich zwei Teams duellieren: Team "Bundesliga and Friends" gegen das Team "Aufstiegshelden". Es sind bekannte Namen dabei.

Team Bundesliga & Friends

Stefan Ortega Moreno, Manuel Riemann - Marc Rzatkowski, Florian Hartherz, Manuel Prietl, Cedric Brunner, Sören Brandy, Arne Feick, Sven Schipplock, Cebio Soukou, Bastian Oczipka, Konstantin Kerschbaumer, Simon Terodde, Montez, Casper, Robby Hunke, Daniel Danger, Christoph Kramer, Dr. Turid Knaak, Guido Lohmann, Valentin Scharf - Trainer: Peter Nemeth und Mitch Kniat.

Team Aufstiegshelden

Patrick Platins - Manuel Hornig, Felix Burmeister, Marcel Appiah, Tom Schütz, Tim Jerat, Patrick Schönfeld, Sebastian Hille, Johannes Rahn, Stephan Salger, Jomaine Consbruch, Julian Börner, Florian Dick, Andreas Voglsammer, David Ulm, Christoph Hemlein, Sebastian Schuppan - Trainer: Stefan Krämer, Marco Kostmann

So spielt im Team "Bundesliga and Friends" mit Manuel Riemann ein Torhüter des VfL Bochum mit. Im Bundesliga-Kader spielt er seit seiner Suspendierung zum Ende der vergangenen Saison zwar keine Rolle mehr, unter Vertrag steht er aber noch. Auch der ehemalige Schalker Bastian Oczipka ist dabei.