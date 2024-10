Drittligist Rot-Weiss Essen hat seine beiden Sportdirektoren Christian Flüthmann und Marcus Steegmann langfristig gebunden. Verträge liefen aus.

Passend vor der Jahreshauptversammlung an diesem Sonntag in der Messe Essen hat Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen die auslaufenden Verträge mit Sportdirektor Christian Flüthmann (42) und Direktor Profifußball Marcus Steegmann (43) langfristig verlängert. Das gab der Verein an diesem Donnerstag bekannt.

Beide erhielten neue, bis zum Sommer 2027 datierte Verträge.

„Es ist uns im Vorstand eine Freude, den erfolgreichen Weg gemeinsam mit Christian und Marcus fortzusetzen. Die positive Entwicklung, die wir in den letzten beiden Spielzeiten erlebt haben, ist mit ihrem Engagement und ihrer Expertise verbunden. Ihre Verlängerung ist ein klares Bekenntnis zu Kontinuität, die wir für unseren sportlichen Erfolg als essenziell erachten“, wird Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von RWE, zitiert.

Nach Informationen dieser Redaktion wurden die Gespräche mit der sportlichen Leitung der Essener schon vor rund einem Monat aufgenommen und konnten nun zu einem erfolgreichen Abschluss gebacht werden. Der 42-jährige Flüthmann ist seit 2021 für Rot-Weiss Essen tätig. Vor seiner Beförderung zum Sportdirektor im April 2023 war der Fußball-Lehrer für das Nachwuchsleistungszentrum tätig. Nun kümmert er sich gemeinsam mit Ex-Profi Steegmann um alle Themen rund um die erste Mannschaft.

„Seit knapp vier Jahren arbeite ich mit großer Leidenschaft für Rot-Weiss Essen, und mir ist die Bedeutung dieses Vereins bewusst. Unser Team, sowohl auf als auch neben dem Platz, arbeitet Tag für Tag sehr akribisch daran, RWE weiter nach vorne zu bringen, und es freut mich ungemein, ein Teil davon zu sein“, betont Flüthmann, der für seine strategische Arbeit im Verein und in Ligakreisen sehr geschätzt wird.

Rot-Weiss Essen: Steegmann ist der RWE-Kaderplaner

Der 43-jährige Steegmann ist seit dem Frühjahr 2023 als Direktor Profifußball bei den Rot-Weissen im Amt und übernahm im Verbund mit Flüthmann die Aufgaben des ehemaligen Sportdirektors Jörn Nowak, der sich im April 2023 freiwillig zurückgezogen hatte. Zusammen mit Flüthmann ist Steegmann in erster Linie für die Kaderplanung des Klubs zuständig. Vor der vergangenen Saison machte das Duo vieles richtig. RWE spielte eine überraschend gute Saison und durfte sich bis zum vorletzten Spieltag Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen.

Vor der aktuellen Drittliga-Spielzeit mussten auch Flüthmann und Steegmann mit den Schattenseiten des Erfolgs leben. Mehrere Leistungsträger verließen den Klub, ein personeller Umbruch war nicht zu vermeiden. Nach einem mäßigen Start steht das Team von Trainer Christioh Dabrowski aktuell auf dem 12. Platz.

RWE-Führung kann mit guter Nachricht punkten

Bei den letzten beiden Heimspielen hatte es auf den Zuschauerrängen Proteste gegen die Vereinsführung gegeben. Hintergrund ist die Jahreshauptversammlung an diesem Sonntag. Mit der Vertragsverlängerung der beiden erfolgreichen Sportchefs können die RWE-Verantwortlichen mit einer guten Nachricht bei den Mitgliedern punkten.