Drittligist Rot-Weiss Essen muss am Samstag im Niederrheinpokal beim Oberligisten VfB Hilden antreten. Eine große Rotation wird es nicht geben.

José-Enrique Rios Alonso war nicht gut gelaunt, als er den Trainingsplatz an der Essener Hafenstraße am Mittwochnachmittag verließ und in Richtung Kabine ging.

Das lag nicht am unangenehmen Regenwetter, sondern an einem verlorenen Trainingsspiel, das die Profis des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen am Ende eines langen Arbeitstages mit zwei Einheiten absolviert hatten. Auf dem Spiel stand ein Frühstück für die gesamte Mannschaft, das die Verlierer nun organisieren müssen. Freuen durfte sich das Gewinnerteam, das unter anderem aus Torben Müsel, Ahmet Arslan, Manuel Wintzheimer, Mustafa Kourouma und Torwart Felix Wienand bestand.

Trainer Christoph Dabrowski musste nicht viel tun, um die Spannung in der ersten Länderspielwoche hochzuhalten. Der Ligabetrieb pausiert, dafür steht für RWE am Samstag (12. Oktober, RevierSport-Liveticker) das Achtelfinale im Niederrheinpokal auf dem Programm. Ab 14.30 Uhr ist der Titelverteidiger zu Gast beim ambitionierten Oberligisten VfB Hilden. Einen Tag später steigt die Jahreshauptversammlung des Klubs in der Messe Essen. Eine Pokal-Blamage können die RWE-Verantwortlichen vor der mit Spannung erwarteten JHV sicher nicht gebrauchen.

RWE: Eisfeld und Owusu machen Fortschritte - Brumme fällt aus

Essens Trainer Christoph Dabrowski wird daher in Hilden allerhöchstens auf eine "Rotation light" setzen. Viel mehr gibt der RWE-Kader aktuell auch nicht her. Ekin Celebi und Moussa Doumbouya fallen weiterhin aus. Robbie D‘Haese, Thomas Eisfeld und Kelsey Owusu machen nach ihren Verletzungen Fortschritte, ob es schon für einen Einsatz am Samstag reicht, ist noch offen. Spätestens eine Woche später beim Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (Sonntag, 20. Oktober, 13:30 Uhr) werden Eisfeld und Owusu aber wieder zur Verfügung stehen. Das steht nach weiteren Untersuchungen zu Wochenbeginn fest.

In Dresden wird Dabrowski auch wieder mit Julian Eitschberger und Lucas Brumme planen können. Die beiden Außenverteidiger werden im Niederrheinpokal definitiv fehlen. Eitschberger wurde erneut in den Kader der deutschen U-20 Nationalmannschaft berufen, Brumme muss hingegen verletzungsbedingt passen. Der Essener Leistungsträger hat Probleme an der Achillessehne und am Knie. Da ein Einsatz im Pokal so nicht möglich gewesen wären, hat sich der Linksfuß auch einen Zahn ziehen lassen und fällt so definitiv bis kommenden Montag aus.