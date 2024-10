Er ist erst seit diesem Sommer bei Rot-Weiss Essen, aus der Startelf aber kaum mehr wegzudenken. Jetzt wurde Julian Eitschberger zur deutschen U20-Nationalelf eingeladen.

Es läuft aktuell bei Julian Eitschberger. Ende August 2024 wurde das Talent von seinem Stammberein Hertha BSC an Drittligist Rot-Weiss Essen verliehen. Die Idee? Eitschberger soll Spielpraxis sammeln. Und das klappt bisher wunderbar.

Nur vier Tage nach seiner Ankunft stand Eitschberger in der Startelf beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld. Seither sind sechs weitere Einsätze von Beginn an hinzugekommen. Eitschberger hat kein Ligaspiel verpasst, auch im Niederrheinpokal war er gefragt. Einzig beim 2:0-Sieg gegen den Mülheimer FC stand er nicht auf dem Rasen - weil er im Aufgebot der deutschen U20-Nationalmannschaft berufen worden war.

Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Eitschberger zählt erneut zum Kader von Trainer Hannes Wolf. Zunächst geht es am 11. Oktober im Ahlener Wersestadion gegen Polen, drei Tage später am 14. Oktober im Stadion am Zoo in Wuppertal gegen Ghana. Beide Partien werden um 17.30 Uhr angepfiffen.

DFB-Trainer Hannes Wolf hat nun seinen 20-köpfigen Kader für die Länderspielmaßnahme nominiert, mit Torwart Tim Goller (Hertha BSC), Fabio Baldé (Hamburger SV), Tom Bischof (TSG Hoffenheim) und Maurice Krattenmacher (SSV Ulm 1846 Fußball) stehen vier potenzielle Debütanten im Aufgebot.

"Wir freuen uns auf die Trainingseinheiten mit den U 20-Nationalspielern und die Spiele gegen Polen und Ghana. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Rumänien und Italien möchten wir den Zuschauern in Ahlen und Wuppertal tolle und erfolgreiche Spiele liefern", sagte Wolf.

Das ist der Kader der deutschen U20

Mio Backhaus (Werder Bremen), Tim Goller (Hertha BSC), Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Ilyas Ansah (SC Paderborn), Fabio Balde (Hamburger SV), Elias Baum (SV Elversberg), Tom Bischof (TSG Hoffenheim), Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Damion Downs (1. FC Köln), Tim Drexler (TSG Hoffenheim), Julian Eitschberger (Rot-Weiss Essen), Anton Kade (FC Basel), Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin), Pascal Klemens (Hertha BSC), Mert Kömür (FC Augsburg), Maurice Krattenmacher (SSV Ulm 1846 Fussball), Julian Pauli (1. FC Köln), Joshua Quarshie (Fortuna Düsseldorf), Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), Aaron Zehnter (SC Paderborn)