Es gibt erneut Gegenwind für die Vereinsführung von Rot-Weiss Essen. Beim Heimspiel gegen Viktoria Köln wird der Aufsichtsrat scharf kritisiert.

Das Heimspiel des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen an diesem Samstag gegen Viktoria Köln haben einige Anhänger des Klubs genutzt, um ihrem Ärger vor der anstehenden Jahreshauptversammlung am 13. Oktober Luft zu machen.

Mitte der ersten Halbzeit wurden auf drei Tribünen mehrere Plakate präsentiert, auf denen der Aufsichtsrat des Klubs scharf kritisiert wurde. Auch beim letzten Heimspiel gegen die U23 des BVB hatte es Proteste gegeben.

Die Kritik an diesem Samstag war jedoch um einiges schärfer als gegen den BVB. Auch einzelne Personen des Aufsichtsrates tauchten auf den Plakaten auf.

Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Lothar Oelert, Fanvertreter Christian Ruthenbeck und Aufsichtsratsmitglied und Ex-RWE-Trainer Waldemar Wrobel wurden als Zielscheibe ausgemacht. „Die größte Ich GmbH Waldemar“ stand ebenso auf einem der Plakate wie „Helfer Lothar Oelert“. Die ersten ersten vier Buchstaben von „Helfer“ wurden rot gefärbt, eine Anspielung auf André Helf, dessen Amt Lothar Oelert vor einem Monat übernommen hatte.

Auch allgemeine Kritik an der Essener Vereinsführung wurde geübt. „Anspruch 2. Liga, aber Amateure am Ruder“, war auf der Rahn-Tribüne zu lesen, „Aufsichtsrat neu besetzen“ in der Westkurve.





Ein neuer Aufsichtsrat wird bei Rot-Weiss Essen erst im nächsten Jahr gewählt, dann laufen alle neun Mandate aus. Bei der Jahreshauptversammlung am 13. Oktober in der Messe Essen wird ein neuer Wahlausschuss gewählt.

Mit Blick auf die Aufsichtsrats-Wahlen im kommenden Jahr, ist die Wahl des Wahlausschusses von großer Bedeutung, um die Chancen auf eine Besetzung des Kontrollgremiums zu erhöhen. Der Wahlausschuss hat laut Vereinssatzung die Aufgabe, Vorschläge zur Wahl des Aufsichtsrates zu machen. Nach Informationen dieser Redaktion haben sich zwei Mitglieder für einen Posten im Wahlausschuss beworben. Für die Besetzung des Aufsichtsrates gibt es mehrere Mitglieder des Vereins, die in das Gremium drängen. Dabei handelt es sich um langjährige Unterstützer und Sponsoren des Klubs, die namentlich noch nicht genannt werden möchte.