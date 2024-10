Borussia Dortmund II 19:00 Dynamo Dresden 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Dynamo Dresden will beim BVB II seine Spitzenposition in der 3. Liga verteidigen. Trotz des schwachen letzten Spiels wird nichts an der Herangehensweise verändert.

Am Freitag (19 Uhr) empfängt die U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga Dynamo Dresden. Der Fünfzehnte gegen den Spitzenreiter, auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt. Neun Punkte trennen beide Teams. Doch vor den erwarteten 4000 Zuschauern im Stadion Rote Erde - darunter werden rund 1500 Fans von Dynamo Dresden erwartet, sieht SGD-Trainer Thomas Stamm die Ausgangslage etwas enger: "Zweite Mannschaften haben viel Qualität und Talent auf dem Platz. Da wollen wir mindestens auf Augenhöhe sein und werden uns auch nicht darauf versteifen, wer am Ende im Kader steht, weil das bei Zweitvertretungen immer schwer ist. Der Fokus liegt nur auf uns, wie in den vergangenen Wochen. Wir sind auf unterschiedliche Situationen vorbereitet, wie sie es auch hinsichtlich der Pressinghöhe machen könnten und davon losgelöst wollen wir ein besseres Spiel machen als am Sonntag." Da gab es zu Hause ein 0:0 gegen Aufsteiger Alemannia Aachen, das dem Trainer weniger gefallen hat. "Aachen hatte gute Pressingmomente, die wir allerdings auch hatten. Wir haben sie von der Struktur anders erwartet. Das haben sie gegen uns angepasst. Davon losgelöst war unser Spiel zu unsauber, auch wenn wir in die Momente gekommen sind und die Pressingsituation überspielt haben, waren wir bei den Chancen im letzten Drittel zu unsauber. Wir werden unsere Art und Weise zu spielen aber nicht verändern, denn das hat uns unter anderem in Spielen wie gegen Düsseldorf, wo alle begeistert waren, ausgezeichnet, sondern wollen inhaltlich besser und klarer werden.“ Verzichten muss Stamm beim BVB auf Kyu-hyun Park und Jonas Oehmichen - der Rest ist fit. Dass seine Elf zumeist den Stempel des Favoriten aufgedrückt bekommt, das Stört den Dynamo-Coach nicht, wie er in der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet: "Es wird immer so sein, dass ein großer Name unabhängig von den Punkten ein gewisses Top-Niveau für diese Liga suggeriert. Das ist bei uns nicht anders. Wir wissen damit umzugehen und auch, woran wir arbeiten müssen."

