Rot-Weiss Essen und Christoph Dabrowski: Das passt seit mehr als zwei Jahren sehr gut zusammen. Mittlerweile hat der RWE-Coach ein Jubiläum hinter sich.

"100 Spiele als Cheftrainer von Rot-Weiss Essen – dieses Jubiläum hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Als ich davon gehört habe, fühlte sich das schon besonders an", schreibt Christoph Dabrowski am Dienstag (1. Oktober) auf seinem Instagram-Kanal.

Das 0:1 gegen Waldhof Mannheim war nämlich Dabrowskis rot-weisses Jubiläumsspiel, das etwas untergangen war. Aber Ehre, wem Ehre gebührt: 100 oder mehr Spiele als Trainer von Rot-Weiss Essen zu "überleben", haben vor Dabrowski nur zwei Übungsleiter geschafft: Karl Hohmann (Amtszeit: 1825 Tage, 161 Spiele) und Waldemar Wrobel (1355 Tage, 151 Spiele). Dann folgt schon der 46-jährige Dabrowski mit 823 Tagen und 100 Pflichtspielen als RWE-Trainer.

"Dieses Spiel in Mannheim hatten wir uns alle gemeinsam anders vorgestellt. Mit einem Punktgewinn wollten wir die Englische Woche vergolden, das haben wir leider verpasst. Aktuell müssen wir die kleinen Schritte in der Entwicklung gehen und geduldig sein, auch wenn das manchmal schwerfällt. Wir arbeiten hart dafür, Tag für Tag", schreibt Dabrowski weiter.

Und er betont auch, wie stolz er ist, Trainer von Rot-Weiss Essen sein zu dürfen.

Es sind 3.000 Fans zu unserer Einheit gekommen. In meiner Zeit im Fußball hatte ich schon vieles erlebt, aber so etwas noch nicht. Die Leute hier haben richtig Bock auf Fußball. Emotion und Leidenschaft prägen den Verein Christoph Dabrowski

Dabrowski: "100 Spiele bei diesem großartigen Verein umfassen natürlich mehr als diese eine Partie in Mannheim. Als ich 2022 meinen Vertrag an der Hafenstraße unterschrieben habe, durfte ich gleich im allerersten Mannschaftstraining erleben, was RWE ausmacht. Es sind 3.000 Fans zu unserer Einheit gekommen. In meiner Zeit im Fußball hatte ich schon vieles erlebt, aber so etwas noch nicht. Die Leute hier haben richtig Bock auf Fußball. Emotion und Leidenschaft prägen den Verein."

Und auch wenn es aktuell nicht gut für Rot-Weiss Essen in der Drittliga-Tabelle aussieht, kann Dabrowski auf einige Erfolge in seiner RWE-Amtszeit verweisen. Im ersten Jahr, dem Jahr nach der ersehnten Rückkehr in den Profifußball, hielt er RWE trotz zeitweise heftigsten Gegenwindes aus dem Umfeld in der Liga - und gewann den Niederrheinpokal. Im DFB-Pokal lieferte RWE dem Hamburger SV einen heißen Kampf, unterlag letztendlich mit 3:4.

Im zweiten Jahr durften die RWE-Fans unter Coach "Dabro" gar lange Zeit von der 2. Bundesliga träumen. Am Ende wurde es ein starker 7. Tabellenplatz - inklusive der Titelverteidigung im Niederrheinpokal. Es folgte das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (1:4).

Und, wer weiß, was für RWE noch in dem dritten Jahr unter Dabrowski möglich ist.