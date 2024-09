Viel Aufwand und sehr wenig Ertrag: So könnte man die letzten Drittliga-Wochen des SC Verl zusammenfassen. Nun kommt noch ein längerer personeller Ausfall hinzu.

In der Nachspielzeit kassierte der Sportclub Verl das 1:2 bei Arminia Bielefeld. Die Verler stehen trotz ordentlicher Leistungen mit gerade einmal sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz in der 3. Liga.

Dementsprechend war auch die Enttäuschung nach der jüngsten Niederlage im Ostwestfalen-Derby auf der Alm groß. Trainer Alexander Ende meinte gegenüber "Magenta Sport": "Korrigiert mich, wenn ich was übersehen habe, aber wir haben nichts zugelassen. Gar nichts. Bis zur 93. Minute. Dieser Rückschlag tut richtig weh. Wir haben gute Spiele gemacht und gar keinen Ertrag mitgenommen. Das ist für die Jungs sehr hart. Aber hätte, hätte… am Ende ist es ein Ergebnisspiel."

Zu allem Überfluss steht nun auch die Diagnose bei Mittelfeldspieler Lukas Demming fest. Er zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Bereits gegen Dresden und Bielefeld stand der 24-Jährige nicht im Kader.

"Demming erlitt in seinem Einsatz gegen Viktoria Köln einen Muskelabriss im Oberschenkel und fällt damit mehrere Wochen aus. Wie lange genau, hängt auch mit der Heilung des Muskels zusammen", heißt es in einer Verler Pressemitteilung.

Borussia Mönchengladbach kommt in die Sportclub-Arena

Der SC Verl erwartet am kommenden Samstag (6. Oktober, 14 Uhr) die Spielvereinigung Unterhaching an der Poststraße. Danach steht die nächste Länderspielpause an. Und die bringt für Verl ein Testspiel-Bonbon mit sich.

Mitten im 100. Geburtstagsjahr darf sich der Sportclub Verl auf einen echten Testspiel-Knaller freuen und empfängt am Donnerstag (10. Oktober, 18 Uhr) das Bundesliga-Team von Borussia Mönchengladbach in der Sportclub-Arena.

Die Elf vom Niederrhein nutzt die Länderspielpause zu einer Stippvisite in Verl. Dabei könnten auch hochkarätige Stammkräfte der Gladbacher, wie Julian Weigl, Florian Neuhaus, Alassane Pléa oder Tim Kleindienst zum Einsatz kommen. Der Sportclub freut sich besonders auf ein Wiedersehen mit Philipp Sander, der in der Saison 2020/21 an der Poststraße unter Vertrag stand.

Ein besonderes Schmankerl: Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen auf allen Plätzen im Stadion nur 5 Euro. Auch die weiteren Ticketpreise sind günstiger, als zu den Heimspielen in der 3. Liga: Erwachsene zahlen 25 Euro für einen Sitzplatz (20 Euro ermäßigt) und 12 Euro für einen Stehplatz (9 Euro ermäßigt).