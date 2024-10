RWE steht vor der nächsten Länderspielpause unter Druck. Die Ergebnisse stimmen nicht. Acht Spiele, acht Punkte: eine Bilanz, die auch den Direktor Profifußball nicht zufriedenstellt.

Zwei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen und das bei einem Torverhältnis von 9:12 Treffern: Die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen sind mit dem sportlichen Ist-Zustand nicht zufrieden.

Ein Sieg am Samstag - 5. Oktober, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - gegen Viktoria Köln würde RWE vor der anstehenden Länderspielpause und auch der Jahreshauptversammlung (13. Oktober) sehr gut tun. Daraus macht auch Marcus Steegmann keinen Hehl.

RevierSport hat mit dem Direktor Profifußball und Kaderplaner des aktuellen Tabellen 16. der 3. Liga gesprochen.

Marcus Steegmann, acht Punkte aus acht Spielen - Rot-Weiss Essen steht auf Platz 16 in der 3. Liga. Wie bewerten Sie diese Zahlen?

Die Zahlen spiegeln zunächst mal den Start in diese Drittligasaison wider. Grundsätzlich sind wir sowohl mit dem aktuellen Tabellenplatz als auch mit der Punktausbeute nicht zufrieden, wussten aber, dass der Start holprig werden kann und die neue Mannschaft womöglich Zeit zur Entwicklung benötigt. Wir sind weiter überzeugt, dass die Mannschaft mehr kann, als sie vor allem ergebnistechnisch bisher gezeigt hat.

Zur Wahrheit gehört aber auch: RWE war in allen bisherigen Spielen zumindest gleichwertig oder gar die bessere Mannschaft - auch laut Statistiken. Warum sind Ihrer Meinung nach trotzdem nur acht Punkte herausgesprungen?

Es kommt verschiedenes zusammen. Im Nachgang betrachtet muss man das Spiel in Ingolstadt zwingend gewinnen und auch in den Spielen gegen Aachen oder in Unterhaching nimmt man bei mehr Konsequenz zumindest Punkte mit.

Es heißt im Umfeld: "Uns fehlt ein Stürmer, ein Vollstrecker." Sind Sie als verantwortlicher Kaderplaner auch dieser Meinung? Oder glauben Sie, dass die beiden Stürmer Manuel Wintzheimer und Leonardo Vonic noch explodieren werden?

Wir haben Vertrauen in unsere Stürmer. Leonardo Vonic hat mit gerade mal 20 Jahren in der vergangenen Saison mit 15 Scorern gezeigt, dass er in der Lage ist, sich schon in jungem Alter in der 3.Liga durchzusetzen. Manuel Wintzheimer hatte kein einfaches Jahr bei Arminia Bielefeld, hat aber zuletzt gezeigt, dass er für eine Mannschaft sehr wertvoll sein kann. Dazu kommt Moussa Doumbouya, der in der letzten Saison auch seinen Anteil hatte, aktuell aber noch länger ausfällt.

Besteht die Möglichkeit, dass Rot-Weiss Essen in den nächsten Wochen noch einen vertragslosen Stürmer verpflichtet?

Da Moussa Doumbouya wie gesagt noch länger ausfällt, beobachten wir natürlich den Markt. Ob es gegebenenfalls ein vertragsloser Spieler oder doch eine feste Verpflichtung im Winter wird, bleibt abzuwarten. Die Finanzierung und sportliche Überzeugung müsste aber klar sein.

Nach unseren Informationen hat Rot-Weiss Essen ein Auge auf Oberliga-Shootingstar Arne Wessels geworfen. Was halten Sie von diesem 18-jährigen Talent der Spielvereinigung Schonnebeck?

Naja, wie Sie wissen, beteilige ich mich ungern an öffentlichen Spekulationen. Sie können aber davon ausgehen, dass wir nicht zuletzt durch Timo Brauer sehr gute Kontakte nach Schonnebeck haben.

Der nächste RWE-Gegner, Viktoria Köln, hat mit Semih Güler (fünf Tore) und Lex-Tyger Lobinger (3) zwei Torjäger in seinen Reihen. Es heißt, dass RWE allen voran Lobinger ebenfalls verpflichten wollte. Warum hat er sich gegen Essen und für Köln entschieden?

Ganz grundsätzlich muss ein Spieler immer für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Wir wollen nur Spieler, die sich mit voller Überzeugung für RWE entscheiden.

Viktoria Köln spielt eine tolle Saison. Hand aufs Herz: Sind Sie von Ihrem Ex-Klub positiv überrascht oder hatten Sie damit gerechnet?

Sie spielen in der Tat bislang eine sehr gute Saison und konnten trotz eines großen personellen Aderlasses sowohl von der Spielstruktur als auch vom Teamgeist überzeugen. Uns wird auf jeden Fall ein sehr unangenehmer, hochmotivierter Gegner an der Hafenstraße erwarten.

Sie leben in Köln auf haben über fünf Jahre für die Viktoria gearbeitet. Welche Kontakte pflegen Sie noch zum Klub?

Natürlich sind die Kontakte weiterhin da. Ob beim Wechsel von Michael Schultz im Sommer zu uns, bei einigen Livespielen vor Ort oder auch und insbesondere ins Nachwuchsleistungszentrum, da mein Sohn Julian dort noch in der U15 spielt.

Was macht die Viktoria denn aktuell auf dem Rasen besser als Rot-Weiss? Auf was für einen Gegner muss sich RWE einstellen?

Sie sind sehr gut organisiert, lassen wenige Chancen zu und sind vorne bislang außerordentlich effektiv.

Kurz zu Ihnen persönlich: Sie leisten als Direktor Profifußball und Kaderplaner hervorragende Arbeit, beweisen stets ein gutes Auge für RWE-Verstärkungen. Ihr Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Wie ist das der Stand?

Auch da gibt es von mir keine Wasserstandsmeldung, aber dass ich dankbar bin für RWE arbeiten zu dürfen und mich im Klub und mit den Menschen hier sehr wohlfühle, ist ja kein Geheimnis.