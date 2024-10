Bei Waldhof Mannheim läuft es nach dem Trainerwechsel von Marco Antwerpen zu Bernhard Trares plötzlich rund. Wir haben mit dem Ex-Coach der Kurpfälzer gesprochen.

Ist er nun ein Feuerwehrmann oder doch ein Trainer für langfristige Projekte? Marco Antwerpen wird oft vorgehalten, dass er nur für wenige Wochen oder Monate eine Mannschaft pushen kann. Er bewies schon das Gegenteil.

Am 17. September 2024 wurde er nach fünf sieglosen Spielen zum Saisonstart von seinen Aufgaben als Trainer des SV Waldhof Mannheim entbunden. Sein Nachfolger Bernhard Trares kam und holte in den ersten drei Spielen satte sieben Punkte.

RevierSport hat mit dem 53-jährigen Antwerpen, der aus Unna stammt, über seine letzte Station, seinen Ruf und seine Zukunft gesprochen.

Marco Antwerpen, Ihre Freistellung beim SV Waldhof Mannheim ist jetzt einige Wochen her. Was machen Sie aktuell?

Zurzeit verarbeite ich die sportliche Enttäuschung und in Entwicklung in Mannheim und versuche mich zu erholen, um dann wieder positiv in die Zukunft zu blicken.

Die Pressemitteilung der Mannheimer zu Ihrem Aus war gerade einmal zwei Zeilen lang. Sehr unüblich, um einen Trainer zu verabschieden. Wie erklären Sie sich diese recht kalte Verabschiedung?

Ich bin kein Mensch und Trainer der nachtragend ist und war selber sehr überrascht. Meine Gespräche mit Christian und Bernd Beetz waren immer sehr harmonisch und vertrauensvoll, was die langfristige Vertragsverlängerung von meinem Vertrag zeigte.

Können Sie die Freistellung aus sportlichen Gründen nachvollziehen?

Wir waren in der Rückrunde der letzten Saison in einer Situation mit vier Punkten Rückstand und niemand hat mehr an uns geglaubt - weder die Fans noch die Verantwortlichen in Mannheim. Und wir haben es geschafft, in der Liga zu bleiben. Danach folgte ein großer Kaderumbruch und mit mehr Geduld hätten wir wieder eine positive Entwicklung zu 100 Prozent geschafft. Der Verein hat sich leider gegen Kontinuität und Nachhaltigkeit entschieden.

Nach Ihrem Aus folgten unter Ihrem Nachfolger Bernhard Trares sieben Punkte aus drei Spielen. Fühlen Sie sich von der Mannschaft ein wenig im Stich gelassen?

Diese Mannschaft hat Qualität, aber ich hätte ebenfalls mehr Zeit einfordern müssen, um das Team weiterzuentwickeln. Leider wurde mir die Zeit nicht gegeben, um den sportlichen Erfolg zu erzielen.

Ihnen wird nachgesagt, dass Sie ein top Trainer für brenzlige Situationen sind, aber auf Strecke scheitern. Wie stehen Sie zu Ihrem Ruf?

Die sportliche Arbeit in Traditionsvereinen ist von großer Emotionalität, aber auch von viel zu schnellen Entscheidungen geprägt. Ich habe aber bereits bewiesen, dass ich auch über einen längeren Zeitraum sportlichen Erfolg nachweisen kann, wenn man mich vertrauensvoll unterstützt.

Ich hinterlasse keine verbrannte Erde, sondern eine sportliche Zukunft. Ich betrachte meine letzten Vereine und sehe, dass in Mannheim seit 2020 sechs Trainer und drei Sportchefs gearbeitet haben. In Kaiserslautern waren es in vier Jahren sieben Trainer. In Würzburg waren es vier Trainer während einer Saison! Marco Antwerpen

Die Kollegen des "Kicker" berichteten nach Ihrem Aus über Sie mit der Zeile - "Der Brandstifter: Antwerpens spezieller Weg als Trainer" - das muss Sie doch sehr verärgert haben, oder?

Dieser Bericht ist für mich oberflächlicher Journalismus. Ich hätte mir mehr tiefgründige Fakten gewünscht, weshalb wir auch noch mit dem Kicker ein zweites Interview geführt haben. Ich hinterlasse keine verbrannte Erde, sondern eine sportliche Zukunft. Ich betrachte meine letzten Vereine und sehe, dass in Mannheim seit 2020 sechs Trainer und drei Sportchefs gearbeitet haben. In Kaiserslautern waren es in vier Jahren sieben Trainer. In Würzburg waren es vier Trainer während einer Saison!

Kontinuität sieht anders aus...

Ich glaube auch, dass meine Arbeit von den Fans sehr geschätzt wird, weil ich nie aufgebe und mir immer etwas einfallen lasse, um sportlichen Erfolg zu erzielen. Ich würde mich auch mal freuen, wenn ich gefragt werde, was noch nie passiert ist, was war eigentlich das Ziel mit dem späten Training und der intensiven Woche?

Dann fragen wir jetzt: Was war denn Ihr Ziel mit dieser Methode?

Wir waren mit Kaiserslautern nach dem Magdeburg-Spiel sieben Punkte hinter einem nicht Abstiegsplatz und wollten die Leistungsgrenze, die Bereitschaft und den Zusammenhalt der Spieler verändern. Das ist uns eindrucksvoll gelungen und haben darüber hinaus eine ganze Region, einen Verein zusammengeschweißt. Alles geschah in Absprache mit meinen wichtigsten Ansprechpartnern wie dem Kapitän und Co.

Die Vita von Marco Antwerpen im Überblick 10. November 2020 bis 8. Januar 2022: SV Burgsteinfurt 9. Januar 2012 bis 30. Juni 2012: Rot Weiss Ahlen U19 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013: Rot Weiss Ahlen 14. April 2014 bis 18. Mai 2016: Rot Weiss Ahlen 1. Juli 2016 bis 11. Dezember 2017: Viktoria Köln 12. Dezember 2017 bis 30. Juni 2019: Preußen Münster 18. November 2019 bis 7. Juli 2020: Eintracht Braunschweig 29. September 2020 bis 9. November 2020: Würzburger Kickers 1. Februar 2021 bis 10. Mai 2022: 1. FC Kaiserslautern 31. Januar 2024 bis 17. September 2024: SV Waldhof Mannheim

Sie waren als Trainer in Ahlen, Viktoria Köln, Münster, Braunschweig, Würzburg, Kaiserslautern und Mannheim tätig. Was war Ihre schönste Station und welchen Verein haben Sie besonders ins Herz geschlossen?

Diesen Verein möchte ich nicht verraten (lachen). Aber mir sind ganz viele schöne Erinnerungen mit Spielern und Mitarbeitern des Vereins in meinem Kopf geblieben.

Sind Sie eigentlich bereit, sofort wieder ins Geschäft einzusteigen? Worauf werden Sie bei Ihrer nächsten Arbeitgeber-Wahl besonders wert legen?

Zunächst einmal läuft mein Vertrag in Mannheim noch langfristig. Grundsätzlich sucht man immer nach der nächsten Herausforderung, aber ich versuche aktuell erst einmal abzuschalten und sobald ich das Gefühl habe, dass es einen Verein gibt, mit dem ich etwas aufbauen kann, werde ich auch wieder meinem Job nachgehen.

Acht Spieltage sind in der 3. Liga gespielt. Was sagen Sie als Experte: Welche Mannschaften haben gute Chancen aufzusteigen und für welche Klubs könnte es sehr eng werden?

Die 3. Liga ist für jeden Trainer eine große Herausforderung. Denn die Leistungsdichte ist extrem eng beieinander. Aber ich sehe schon Dynamo Dresden vorne. Sie verfügen über einen starken Kader und mit Thomas Stamm einen sehr guten Trainer. Zudem haben sie mit Stefan Kutschke einen Mentalitätsspieler, der jeder Mannschaft guttut.