Energie Cottbus klettert auf den vierten Platz der 3. Liga. Stürmer Thiele sorgt im Alleingang für den fünften Sieg im achten Spiel.

Timmy Thiele hat den FC Energie Cottbus ganz nah an die Aufstiegsränge der 3. Liga gebracht.

Der Stürmer erzielte beim 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken alle Tore für den Aufsteiger. Mit dem fünften Sieg im achten Spiel kletterten die Lausitzer auf den vierten Platz.

"Ich glaube, dass er ein Wohlfühlspieler ist, und wenn er mit seiner Qualität richtig in einem Klub angekommen ist, dann liefert er. Natürlich, vier Tore, das ist on top, aber dass er Tore erzielen kann, wissen wir. Was für uns viel wichtiger ist, ist seine individuelle Taktik. Er ist ein absoluter Ankerspieler für uns", lobte Claus-Dieter Wollitz, Trainer der Cottbuser, nach dem Spiel den Matchwinner bei "Magenta Sport."

Thiele hatte schon am Dienstag beim 5:2-Auswärtssieg gegen den VfL Osnabrück doppelt getroffen. Diesmal war er zunächst in der 17. und 44. Minute erfolgreich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Tim Civeja den 1:2-Anschlusstreffer (45.+1) für die Gäste aus dem Saarland. Erneut Thiele sorgte mit zwei weiteren Treffern in der 80. und 87. Minute für den 4:1-Endstand.

Bereits im Trikot des FC Carl Zeiss Jena erzielte Timmy Thiele im Dezember 2017 beim 4:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden einen Viererpack. Nun die vier Tore für Cottbus gegen Saarbrücken. Damit hat Thiele Drittliga-Geschichte geschrieben: Der 33-Jährige ist nun der erste Spieler in der Geschichte der 3. Liga, der zum zweiten Mal vier Treffer in einem Spiel erzielte.

"Ich muss sagen, es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich durfte das ja schon einmal erleben und das jetzt ein zweites Mal erleben zu dürfen – dafür kann ich mich einfach nur bei meiner Mannschaft bedanken. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Dementsprechend werde ich natürlich einen ausgeben, aber ich bin gerade überglücklich", sagte der 33-jährige Thiele, der in dieser Saison auf sechs Tore zurückblicken kann. Hinzu kommen zwei Assists.

Die Statistik zum Spiel Energie Cottbus: Bethke - Hasse (66. Rorig), Slamar, Kusic, Bretschneider - Pelivan - Möker (46. Juckel), Tolcay Cigerci - Krauß (61. Halbauer), Thiele (90.+1 Borgmann), Pronitschew (61. Copado) 1. FC Saarbrücken: Menzel - Rizzuto, D. Becker, Bichsel (66. Uaferro), T. Schumacher (76. Multhaup) - Sontheimer - Vasiliadis (37. Civeja), Neudecker (66. P. Schmidt) - Stehle (46. Naïfi), Brünker, Rabihic Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Tauberbischofsheim) Tore: 1:0 Thiele (17.), 2:0 Thiele (44.), 2:1 Civeja (45.+1), 3:1 Thiele (80.), 4:1 Thiele (87.) Gelbe Karten: Krauß (2), Hasse (1) / Rizzuto (4) Zuschauer: 10530

Unabhängig von der jüngsten Siegesserie hat Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz bereits vor dem Spiel gegen Saarbrücken den Klassenerhalt als Saisonziel für den Aufsteiger bekräftigt. "Wir wollen sicher die Liga halten – und dann wird es nächstes Jahr wieder so sein. Wir haben so viel Aufholbedarf in Sachen Infrastruktur", sagte Wollitz.

Wegen der 800 Kilometer zwischen Saarbrücken und Cottbus hatten sich die Gäste bereits am Donnerstag auf die Reise in die Lausitz gemacht. Die Fahrt wurde in zwei Etappen aufgeteilt. Trainer Rüdiger Ziehl machte mit der Mannschaft eine Zwischenstation im thüringischen Teistungen, wo am Freitag noch zwei Übungseinheiten absolviert wurden.

Doch die optimale Vorbereitung half den Saarländern auch nicht. Bei Richard Neudecker, Mittelfeldspieler des 1. FC Saarbrücken, saß der Frust tief: "Bis zum 3:1 war es offen. Am Ende war es aber zu wenig. So ein Gesicht darfst du nicht zeigen."