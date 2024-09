Rot-Weiss Essen konnte die Englische Woche nicht mit einem Erfolgserlebnis beenden. Christoph Dabrowski zeigte sich dementsprechend enttäuscht.

2:2 beim FC Ingolstadt, 3:1 gegen Borussia Dortmund II und nun ein 0:1 bei Waldhof Mannheim: Rot-Weiss Essen hat die Englische Woche mit vier Punkten beendet und rangiert nach acht Spieltagen auf Platz 14. Bei ungünstigen Ergebnissen am Sonntag könnte RWE noch weiter in der Tabelle abrutschen.

Eigentlich hätte dies aber auch ganz anders aussehen können. Denn RWE war einmal mehr in nahezu allen Statistiken gegenüber Mannheim vorne. Jedoch nicht in der wichtigsten: dem Ergebnis. Das Tor des Tages erzielte schließlich Waldhof-Stürmer Terrence Boyd (69.) auf Vorlage des Ex-Esseners Sascha Voelcke.

"Es kommt mir bekannt vor, weil wir fast in jedem Spiel statistisch gesehen einen Vorteil gegenüber dem Gegner haben", sagte Christoph Dabrowski bei "Magenta Sport".

Der RWE-Trainer bilanzierte: "Es war das dritte Spiel binnen einer Woche für beide Mannschaften. Man musste also beißen. Bei uns sah das auch ordentlich aus. Aber die Präszison fehlte. Wir haben es nicht geschafft das Tor zu machen. Dabei hatten wir gute Möglichkeiten."

"In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass die Spieler mit den Körnern zu kämpfen hatten. Ein Stellungsfehler entscheidet dann das Spiel. Das haben die Mannheimer ausgenutzt und das Tor gemacht. Lucas Brumme und Torben Müsel hätten uns vorher in Führung bringen können. Aber die eine Situation hat Mannheim gereicht. Die Finalität Richtung Tor war bei uns leider nicht da."

Trotz der bisherigen nur acht Punkten aus acht Spielen - zwei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen - sieht Essens Fußballlehrer seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. Der 46-Jährige betonte nach der Niederlage in Mannheim: "Wir befinden uns im Prozess, eine neue Mannschaft braucht Zeit. Die Daten geben uns recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen diesen Weg konsequent verfolgen, dann werden wir auch belohnt. Wie in solchen Spielen wie zuletzt gegen Dortmund. In Mannheim hat leider die letzte Konsequenz gefehlt."