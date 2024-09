Alemannia Aachen tritt in der 3. Liga aktuell ein wenig auf der Stelle. Dabei investiert der Aufsteiger so viel für das Spiel.

25.000 Fans waren an den Tivoli gekommen, um den zweiten Heimsieg von Alemannia Aachen zu sehen und dann zu feiern. Doch daraus wurde nichts.

Anders als noch gegen Viktoria Köln (1:0) wollte diesmal das Tor nicht fallen. Gegen Waldhof Mannheim sahen die Zuschauer keine Tore.

Am Ende fehlte der Lucky Punch auf beiden Seiten – ein verdienter Punkt für beide Teams. Für Waldhof Mannheim zeigt der Trend weiter nach oben. Man ist nun das dritte Spiel in Folge ungeschlagen. Aachen tritt derweil ein wenig auf der Stelle Heiner Backhaus, Trainer Alemania Aachen, meinte zu "Magenta Sport": "Was wir ins Spiel investieren, ist unfassbar. Wir haben über 90 Minuten gepresst. In einem sehr umkämpften Spiel hatten wir die klareren Chancen, und um solche Spiele zu gewinnen, musst du eine davon nutzen. Wir sind ein Aufsteiger aus der Regionalliga, das darf man nicht vergessen. Bei uns standen zehn von elf Spielern aus der Regionalliga auf dem Platz, und wir haben gegen Waldhof Mannheim gespielt, die fünf Ex-Bundesliga-Spieler in ihrer Mannschaft haben. Man sollte also nicht vergessen, wo wir herkommen. In einem Spiel mit wenigen Chancen hatten wir die besseren Gelegenheiten, und dann musst du eben so ein Spiel gewinnen."

Alemannia Aachen: Bördner - Winter, Hanraths, Yarbrough, Strujić (76. Meyer) - Baxter Bahn - Putaro (86. Bapoh), El-Faouzi, Scepanik - Heinz (51. Gaudino), Benschop. Bördner - Winter, Hanraths, Yarbrough, Strujić (76. Meyer) - Baxter Bahn - Putaro (86. Bapoh), El-Faouzi, Scepanik - Heinz (51. Gaudino), Benschop. Waldhof Mannheim: Bartels - Klünter, Matriciani, Seegert, Sechelmann (60. Voelcke) - Thalhammer, Rieckmann - Lohkemper (90. Fein), Kobylański (72. Benatelli), Shipnoski (71. Abifade) - Boyd. Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg) Gelbe Karten: Bahn (4), Yarbrough (2) - Sechelmann, Thalhammer (2), Boyd, Klünter (2) Zuschauer: 25.000

Terence Boyd, ein der von Backhaus erwähnten Ex-Bundesligaspieler und Stürmer des SV Waldhof Mannheim, konnte mit dem Punkt sehr gut leben: "Für jede Mannschaft ist so ein Abendspiel auf dem Tivoli etwas Besonderes – unter Flutlicht. Es war auch mein erstes Mal auf dem Tivoli, und auswärts einen Punkt mitzunehmen, ist an sich in Ordnung. Ich denke, da wäre noch mehr drin gewesen, wenn wir etwas mutiger nach vorne agiert hätten. Die Jungs, besonders hinten, haben ihren Job super gemacht und die Null gehalten, was in so einer englischen Woche enorm wichtig ist. Den Punkt nehmen wir gerne mit."

Für Aachen geht es am Wochenende (Sonntag, 29. September, 16.30 Uhr) zu Dynamo Dresden. Waldhof Mannheim empfängt am Samstag (28. September, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen.