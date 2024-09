Vinko Sapina, wie hier gegen de VfB Stuttgart II, war auch in Verl für Dresden im Einsatz.

Dynamo Dresden 16:30 Alemannia Aachen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Dynamo Dresden ist wieder Spitzenreiter in der 3. Liga. Vinko Sapina und Co. siegten in Ostwestfalen.

3:0! Das hört sich nach einem leicht und lockeren Sieg an. Im Falle von Dynamo Dresden beim SC Verl war das aber anders. Die Dresdner waren keinesfalls so dominant, wie es der Endstand vermittelt. Gegen Verl zeigten sich die Sachsen jedoch so effizient wie schon lange nicht mehr. Der Lohn: Dynamo Dresden ist wieder Drittliga-Tabellenführer! Robin Meißner (13.) brachte die Schwarz-Gelben auf die Siegerstraße. Christoph Daferner (45. +2/62.) legte kurz vor der Halbzeit und Mitte des zweiten Durchgangs nach. Eine Stunde spielte auch Vinko Sapina, der zuletzt angeschlagen fehlte. Für Sapina war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Schließlich spielte der Sechser in Verl, bevor er zu Rot-Weiss Essen wechselte und dann zum 1. Juli 2024 bei Dynamo Dresden unterschrieb. Dynamo verteidigte in Verl clever und nutzte einen Fehler von Verls Schlussmann Schulze zum 2:0 Pausenstand. Wie schon im ersten Durchgang blieb der Außenseiter auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend. Fehlende Durchschlagskraft in der Offensive und ein starker SGD-Schlussmann Tim Schreiber verhinderten den möglichen Anschlusstreffer. Nach einem Handspiel verwandelte Daferner vom Punkt und besorgte so den Endstand. "Wir hatten in den entscheidenden Momenten ein sehr gutes Timing, besonders bei den Toren", bilanzierte Dresden-Trainer Thomas Stamm. Für Verl geht es am Sonntag (29. September, 19.30 Uhr) zum Ostwestfalen-Derby zu Arminia Bielefeld. Dresden empfängt ebenfalls am Sonntag (16.30 Uhr) Alemannia Aachen. Die Statistik zum Spiel Verl: Schulze - Kammerbauer, Köhler, Gruber, Stöcker (78. Kijewski) - Benger, Otto, Baack (69. Scholze), Taz (69. Stark) - Arweiler (62. Steczyk), Gayret (63. Onuoha). Dresden: Schreiber - Marx, Kammerknecht, Bünning, Heise - Casar, Hauptmann (84. Lemmer), Sapina (59. Sterner) - Daferner (73. Kutschke), Meißner (84. Boeder), Batista Meier (59. Menzel). Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) Tore: 0:1 Meißner (13.), 0:2 Daferner (45.+2), 0:3 Daferner (62., Handlfmeter) Gelbe Karten: - Casar (3) Zuschauer: 3000

Zur Startseite