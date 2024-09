Der 7. Spieltag in der 3. Liga hat sehr torreich begonnen. Am Dienstag sahen die Zuschauer in den fünf Stadie insgesamt 25 Tore.

Die meisten Treffer vielen dabei in Osnabrück und in Sandhausen.

Der FC Energie Cottbus setzt seine Siegesserie fort und sorgt mit dem 5:2 (2:1) beim VfL Osnabrück für einen Rekord: Drei Siege in Serie gab es in der 3. Liga noch nie für den FCE. Bei der Rückkehr von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz an seine frühere Wirkungsstätte stürmten die Gäste aus der Lausitz mit einer couragierten Leistung auch das Stadion an der Bremer Brücke.

Timmy Thiele schoss die Gäste nach 17. Minuten in Führung. Den Osnabrücker Ausgleich durch Ba-Muaka Simakala (23.) konterte Lucas Copado mit dem Treffer zur 2:1-Pausenführung (30.) für Energie. Der Ex-Cottbuser Erik Engelhardt markierte in der 67. Minute den Osnabrücker Ausgleich. Maximilian Pronichev schoss Energie wieder in Führung (70.). Erneut Thiele (81.) und Phil Habauer (90.) sorgten für den 5:2-Endstand.

Ich habe da nicht mehr die Emotionen, die ich früher hatte Claus-Dieter Wollitz

Cottbus' Aufstiegstrainer Wollitz hatte insgesamt zwölf Jahre als Spieler und Trainer beim VfL verbracht. Durch einen Krach mit der Club-Spitze wurde der heute 59-Jährige nach einem zweiten Engagement als Trainer bei den Osnabrückern 2013 entlassen. "Ich habe da nicht mehr die Emotionen, die ich früher hatte", erklärte Wollitz in einem Interview beim Internet-Sender "Magenta Sport" kurz von Anpfiff. Das Gefühl sei mittlerweile "wie in jedem anderen Stadion auch".

Der SV Sandhausen gewann gegen den FC Ingolstadt spektakulär 4:3 (1:2) und bleibt Spitzenreiter. Punktgleich dahinter folgt Aue, das dank Toren Marvin Stefaniak (12.) und Mika Clausen (33.) ein 2:1 (2:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden feierte. Dynamo Dresden kann am Mittwochabend durch einen Sieg noch mit dem Spitzenduo gleichziehen.

Auch Arminia Bielefeld hätte weiter oben anklopfen können, zeigte sich aber nicht gut erholt von der letzten 0:1-Niederlage gegen den TSV 1860 München. Es ging diesmal von Ostwestfalen aus in Richtung Süddeutschland zum VfB Stuttgart II, genauer gesagt nach Großaspach. Hier trägt die Reserve des Bundesligisten ihre Heimspiele aus. Und: Der Aufsteiger siegte mit 3:0 gegen Bielefeld!

Den ersten Sieg der Saison feierte endlich auch Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Gegen Unterhaching siegte die Hansa-Kogge im Ostseestadion mit 4:1.