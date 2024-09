Drittligist Borussia Dortmund II gastiert am Mittwochabend bei Rot-Weiss Essen. Ein Offensivspieler ist in dieser Saison gut drauf.

Mit 3:0 besiegte Borussia Dortmund II am vergangenen Spieltag Alemannia Aachen und feierte den zweiten Saisonsieg. Trotz des deutlichen Erfolgs zeigten die Dortmunder keine Glanzleistung, aber sie waren effektiv und hatten mit Marcel Lotka einen aufmerksamen Keeper im Tor.

Drei Tage nach diesem Spiel (25. September, 19 Uhr) reist die U23 des BVB in der Englischen Woche an die Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen. Auswärts holte der Drittligist in drei Partien erst einen Punkt. Dieser Zähler wurde beim Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock (1:1) eingefahren. Damals erzielte Julian Hettwer in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer.

Apropos Julian Hettwer: Der 21-Jährige ist in einer starken Verfassung und ein Grund dafür, warum die Dortmunder Reserve bislang acht Punkte holte. Seine Bilanz: Sechs Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen. Damit ist er nicht nur der beste Torschütze seines Teams, sondern gleichzeitig ebenfalls der beste Vorlagengeber. Auch gegen Aachen war Hettwer erfolgreich und erzielte mit einem Rechtsschuss den Treffer zum 2:0.

Für den Rechtsaußen war es sein zehntes Tor im BVB-Trikot, dazu kann er auch zehn Assists vorweisen. 20 Scorerpunkte in 42 Pflichtspielen sind eine gute Quote. In der vergangenen Saison sammelte Hettwer sieben Tore und acht Vorlagen, diese Werte kann er in diesem Jahr sogar übertreffen.

Beim MSV Duisburg feierte Hettwer einst sein Profidebüt

Ausgebildet in der Jugend wurde das Offensivtalent beim VfL Bochum, FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg. An der Margaretenstraße spielte er am längsten: Von 2018 bis 2023 schnürte Hettwer die Schuhe für die Duisburger. Als 17-Jähriger feierte der gebürtige Bochumer sein Drittliga-Debüt für den MSV und holte gegen Türkgücü München im November 2020 auch prompt einen Elfmeter heraus, der dann von Vincent Vermeij verwandelt wurde.

In der Rückrunde der Saison 2020/21 gelang Hettwer dann der endgültige Sprung zu den Profis. 60 Mal stand er für Duisburg in der 3. Liga auf dem Platz. Seit 2023 läuft er nun in Dortmund auf, sein Vertrag datiert bis zum Ende der laufenden Saison. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen empfiehlt sich der schnelle Außenspieler natürlich auch für andere Vereine - oder eben eine Vertragsverlängerung.