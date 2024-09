Rot-Weiss Essen trifft in der Englischen Woche schon am Mittwoch (25. September, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Borussia Dortmund II. Das sagt der Coach des BVB.

Rot-Weiss Essen wartet noch auf den ersten Heimdreier in dieser Saison, Borussia Dortmund II auf den ersten Sieg in der Fremde: Am Mittwoch (25. September, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zwischen diesen Mannschaften zum direkten Vergleich im Stadion an der Hafenstraße.

RevierSport hat vor dem Duell RWE gegen BVB II mit Jan Zimmermann, dem Gäste-Trainer gesprochen.

Jan Zimmermann, wie bewerten Sie den Saisonstart von Borussia Dortmund II?

Der Saisonstart ist absolut in Ordnung. Wir hatten ein durchaus schweres Auftaktprogramm. Wir hatten auch eine nicht unkomplizierte Vorbereitung mit vielen Spielerwechseln zwischen den Mannschaften und uns war klar, dass wir etwas Zeit benötigen werden, um in unseren Rhythmus zukommen. Die Spielleistungen waren gut und wir hätten auch einige Punkte mehr haben können.

Was hat Ihnen bisher gefallen und woran muss Ihre Mannschaft noch arbeiten?

Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, den wir haben. Die Zusammenstellung der Mannschaft ist sehr gut. Wir haben sowohl sportlich als auch menschlich super Jungs in der Mannschaft. Ich hoffe, dass wir uns im Laufe der Saison immer mehr steigern.

Auswärts konnte in drei Spielen noch kein Sieg errungen werden. Jetzt geht es zu Rot-Weiss Essen. RWE ist an der Hafenstraße seit Ende April 2024 sieglos. Vielleicht ein Vorteil für den BVB II?

Zuschauer: Für das Spiel wurden bereits 14.800 Karten verkauft. Es sind noch für alle Sitzplatz-Bereiche und die WAZ-Westkurve Tickets erhältlich.

Das sind Statistiken, die für mich nach dem 6. Spieltag überhaupt nicht relevant sind.

Rot-Weiss liegt aktuell auf einem Abstiegsplatz. Steht Essen Ihrer Meinung schon etwas unter Druck?

Auch das ist für mich nach dem 6. Spieltag überhaupt noch nicht aussagekräftig. Wir haben alle Spiele von Essen gesehen und in vielen dieser Begegnungen waren sie richtig gut. Wir wissen, dass uns wieder eine schwere und sehr intensive Aufgabe an der Hafenstraße erwartet. Essen hat auch dieses Jahr wieder einen sehr talentierten, aber auch sehr erfahrenen Kader beisammen.

Stehen Ihnen alle Spieler zur Verfügung?

Da die Profis wieder am Freitag spielen und wir eine Englische Woche haben, ist das noch nicht zu einhundert Prozent klar. Wir müssen schauen, wer bei den Profis eventuell nicht gebraucht wird. Das wird, wie in den letzten Spielen, sehr kurzfristig entschieden.