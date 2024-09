Drittligist Rot-Weiss Essen war nah dran am zweiten Auswärtssieg der Saison, am Ende gab es aber ein 2:2 in Ingolstadt. Ahmet Arslan erzielte sein erstes Tor.

Das Interview begann Ahmet Arslan mit einer emotionalen Nachricht. "Ich möchte erst einmal Berkin, den U19-Torwart von Union Berlin, grüßen und ihm viel Kraft wünschen. Er hat eine schwere Diagnose bekommen, mir geht sowas nah. Ich wünsche ihm, der Familie und allen Betroffenen alles Gute. Sowas lässt einen nicht kalt", sagte der Mittelfeldspieler von Rot-Weiss Essen bei "Magenta Sport".

Gemeint war Berkin Arslanogullari, der an Knochenkrebs erkrankte. Dem 19-jährigen Torwart von Union Berlin musste trotz Chemotherapie nun sogar der linke Unterschenkel amputiert werden, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Zurück zum Sportlichen: RWE war am Samstagnachmittag im Audi-Sportpark zu Gast beim FC Ingolstadt und trennte sich 2:2. Dabei war durchaus mehr drin für die Gäste, die zweimal in Führung gingen. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielte Arslan selbst per Elfmeter (60.).

Es war sein erstes Tor in dieser Saison. In den 95 Minuten war der Mittelfeldmann insgesamt der beste Mann auf dem Platz: Arslan war überfall zu finden, hatte viele Ballkontakte und initiierte fast jeden Angriff. Trotzdem überwog bei Essens Nummer sechs die Enttäuschung über den verpassten Auswärtssieg.

Ich bin stolz auf die Truppe, aber trotzdem bin ich niedergeschlagen. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Ahmet Arslan.

"Es fühlt sich geil an, endlich wieder meinen Jubel machen zu dürfen. Ich hoffe, dass das ein kleiner Startschuss war. Ich bin stolz auf die Truppe, aber trotzdem bin ich niedergeschlagen. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir müssen hier 3:1 führen", analysierte der 30-Jährige. Arslan weiter: "Was man uns vorwerfen kann ist, dass wir nicht so einfache Gegentore bekommen dürfen. Aber es war ein Schritt nach vorne, alle wollten gewinnen."

Freuen konnte sich der Drittliga-Torschützenkönig von 2023 über den Support der mitgereisten Fans. Arslan lobte den Essener Anhang: "Das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans ist hier unglaublich. Wir kassieren in der letzten Woche ein 0:3, gehen in die Kurve und die applaudieren uns. Ich weiß nicht, wie viele Stunden sie heute gefahren sind, aber sie opfern ihre Stunden, ihre Tage, ihr Geld, um uns zu supporten. Da kann man nach einem 2:2 auch mal sauer sein, aber sie pushen uns. Riesen-Dank dafür."