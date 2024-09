Rot-Weiss Essen hat sich einen Punkt in der Fremde erkämpft. Beim FC Ingolstadt gab es ein 2:2-Remis.

Die Sieglosserie von Rot-Weiss Essen erhöhte sich nach dem 2:2 beim FC Ingolstadt auf vier Spiele in Folge. Doch RWE war - einmal mehr - dem Sieg näher dran als der Gegner. Die Leistung war ordentlich, umso ärgerlicher das Unentschieden bei den schwachen Bayern, die vor der Saison noch als Mitfavorit genannt wurden.

Rot-Weiss Essen erwischte einen guten Start beim FC Ingolstadt. Doch die erste Rettungstat des Spiels gehörte trotzdem dem RWE-Keeper. Jakob Golz verließ frühzeitig die Linie und rannte knapp 30 Meter dem Ball entgegen und setzte zur Grätsche an, sodass er hauchdünn vor dem FCI-Angreifer David Kopacz am Leder war. Dadurch prallte die Kugel von Kopacz ins Seitenaus. Sehr gut mitgespielt vom RWE-Keeper, allerdings musste er ein hohes Risiko eingehen.

Das Risiko hatte sich gelohnt: RWE kassiert kein frühes Gegentor und netzte vorne ein. Nach 15 Minuten stand es 1:0 für die Gäste aus dem Ruhrgebiet durch einen Treffer von Torben Müsel. Vorausgegangen war ein gutes Zusammenspiel zwischen Manuel Wintzheimer und Müsel, die an der Strafraumkante einen wunderbaren Doppelpass spielten, sodass Wintzheimer links in den Sechzehner ziehen konnte, seinen flachen Abschluss, der ins lange Eck gehen sollte, konnte Marius Funk parieren, doch den Abpraller schoss Müsel in die Maschen.

Von den Schanzern war eine halbe Stunde lang nichts zu sehen. Die Mannschaft von Sabrina Wittmann hatte noch Glück, dass RWE nicht auf 2:0 erhöhte. Lucas Brumme (28.) traf per 22-Meter-Schuss nur den Pfosten!

Die Statistik zum Spiel FC Ingolstadt: Funk - Costly, Malone, Si. Lorenz, Dühring - Fröde, Besuschkow, Kopacz (63. Keidel), Dittgen (83. Deichmann) - Heike (46. Testroet), Borkowski (63. Grönning) Rot-Weiss Essen: Golz - Eitschberger, Rios Alonso, Schultz, Brumme - Müsel, Kaparos (74. Kaiser), Boyamba (74. Kraulich), A. Arslan, Safi (74. Vonic) - Wintzheimer (74. Berisha) Schiedsrichter: Fabienne Michel Tore: 0:1 Müsel (15.), 1:1 Lorenz (39.), 1:2 Arslan (59., Foulelfmeter), 2:2 Besuschkow (79.) Gelbe Karten: Besuschkow - Kaparos Zuschauer: 4002

Und dann, wie eigentlich schon im Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden, aus dem Nichts glich Simon Lorenz nach einer Halbfeld-Flanke von Ryan Malone per Kopf aus. Brumme verlor hier den Zweikampf. "Es darf hier gar nicht zur Flanke kommen. Da müssen wir besser verteidigen. Der Flankengeber hat einfach viel zu viel Zeit", monierte Christian Flüthmann, Essens Sportdirektor, in der Halbzeitpause gegenüber "Magenta Sport".

Rot-Weiss Essen kam energischer aus der Kabine und wollte unbedingt erneut in Führung gehen - und das gelang dem Ruhrpott-Klub auch. Niclas Dühring ging im Strafraum etwas ungestüm gegen Wintzheimer vor und die Schiedsrichterin pfiff Elfmeter für RWE. Ahmet Arslan verwandelte sicher - 2:1 für RWE nach einer Stunde Spielzeit.

Es entwickelten sich sehr zerfahrene letzte 30 Minuten. Der FCI versuchte das Tempo zu erhöhen, wurde aber nicht so richtig gefährlich.

Anders RWE: Nur eine Minute nach seiner Einwechselung lief Leonardo Vonic alleine auf das FCI-Tor und scheiterte im Eins-gegen-eins-Duell an Funk. Diese hundertprozentige vergebene Torchance sollte sich noch rächen.

Denn in der 79. Minute fiel der 2:2-Ausgleich: Über die rechte Seite wurde der Ball nach vorne getragen, ehe Marcel Costly nach innen zog und einen kurzen Pass auf Max Besuschkow spielte, der legte sich die Kugel einmal vor und zog mit rechts aus zentraler Position aus rund 22 Metern ab. Seinen Schlenzer erwischte Golz auf dem falschen Fuß und schlug im linken Winkel ein - 2:2! Der FCI drückte auf das 3:2, hatte aber keine Großchance mehr. Derweil verpasste Arslan (89.) mit einem Distanzschuss das 3:2 für die Gäste nur knapp.