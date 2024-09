Es wird voll am Sonntagabend auf dem Aachener Tivoli. Die knapp 23.000 Besucher werden auf dem Aachen-Trikot einen neuen Schriftzug lesen.

Am Sonntag beschließt Alemannia Aachen in der 3. Liga den fünften Spieltag mit dem Heimspiel (19:30 Uhr) gegen Viktoria Köln.

Über 23.000 Zuschauer werden erwartet und die werden sehen, dass der Traditionsverein aus Aachen mit einem neuen Hauptsponsor auf der Trikotbrust aufläuft.

Das Übach-Palenberger Unternehmen Universal Polythex Kunststoffe GmbH ist neuer Hauptsponsor der Alemannia, nachdem das Unternehmen seit Juni wieder als Sponsor des Klubs aktiv ist.

Stefan Nickolai, geschäftsführender Gesellschafter der Universal Polythex Kunststoffe GmbH: „Seitdem wir als Partner an den Tivoli zurückgekehrt sind, war der Austausch mit den Verantwortlichen der Alemannia in besonders hohem Maße transparent und für beide Seiten äußerst förderlich. Die handelnden Personen im Verein genießen unser volles Vertrauen, was eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung des Klubs anbelangt. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es ein starkes Zeichen, mit breiter Brust voranzuschreiten. Sowohl auf der Brust eines starken Vereins als auch mit dem Selbstbewusstsein und der unermüdlichen Motivation den Alltag als Sieger zu bewältigen. Wir möchten die Alemannia mit aller Kraft dabei unterstützen, ihren Weg im deutschen Profifußball zu gehen und freuen uns zudem sehr, nun als Hauptsponsor eines Vereins mit solch einer Strahlkraft aufzutreten. Gemeinsam wollen wir Wege der Kontinuität und natürlich auch des Erfolgs beschreiten.“

Worte, die Sascha Eller, Geschäftsführer der Alemannia, nur bestätigen kann: „Das gegenseitige Vertrauen ist seit der Rückkehr von Universal Polythex sehr schnell gewachsen, die gemeinsamen und fruchtbaren Gespräche haben sich zunehmend intensiviert. Immer mehr sind beide Parteien dann auch auf das Thema Hauptsponsor zu sprechen gekommen. Es sind doch die schönsten Geschäfte, wenn beide Seiten einen Verhandlungstisch als Gewinner verlassen. Die Verantwortlichen unseres neuen Hauptsponsors waren bei den ersten Spielen der Alemannia stets mit von der Partie und von der Atmosphäre und den Gegebenheiten hier schnell überzeugt. Daher blicken auch wir voller Überzeugung und Tatendrang auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft.“

Durch einen Sieg gegen Viktoria Köln könnte ein kleiner Schritt gegangen werden. Mit einem Dreier winkt dem Aufsteiger aus Aachen ein einstelliger Tabellenplatz.