Der SV Wehen Wiesbaden hat bei Rot-Weiss Essen mit 3:0 gewonnen. Es war der erste Auswärtssieg der Saison.

Ausgerechnet im Stadion an der Hafenstraße, eines der heißesten Pflaster in der 3. Liga, hat der SV Wehen Wiesbaden seinen ersten Auswärtssieg der Saison 2024/2025 gefeiert. Mit 3:0 besiegte der SVWW den RWE.

"Wenn man 3:0 an der Hafenstraße gewinnt, dann kann man zufrieden und stolz auf die Mannschaft sein", bilanzierte Nils Döring, Trainer der noch unbesiegten Hessen - drei Siegen, zwei Remis - gegenüber "Magenta Sport".

Zum Spiel meinte Döring: "Essen hat diesmal mit dem Ball anders agiert als in den Spielen zuvor. Das mussten wir nach etwa 20 Minuten anpassen. Und das ist es auch, was meine Mannschaft kann. Das ist eine Qualität und deshalb haben wir auch das Spiel verdient gewonnen."

16.817 Zuschauer waren in Essen vor Ort, rund300 aus Wiesbaden. Aber 16.500 Fans peitschten Rot-Weiss immer wieder nach vorne. Oft wird ja von einem besonderen Flair an der Hafenstraße gesprochen, das dann auch die Beine des Gegners etwas schwerer machen kann. Nicht so bei den Profis des SV Wehen Wiesbaden.

Wenn die Mannschaft so abgeklärt und eiskalt auftritt, dann hat sie solche Atmosphären erlebt. Das ist für die Jungs nichts besonderes mehr. Nils Döring

Obwohl Döring die Hafenstraße als einen "besonderen Ort" bezeichnet, sagte er zur Atmosphäre: "Wenn die Mannschaft so abgeklärt und eiskalt auftritt, dann hat sie solche Atmosphären erlebt. Das ist für die Jungs nichts besonderes mehr. Aber der Grundstein für einen Erfolg ist immer das Defensivverhalten. Das machen die Jungs einfach unheimlich gut. So macht das als Trainer Spaß."





Der SV Wehen Wiesbaden ist nach fünf Spieltagen oben vertreten. Und spielt um die Aufstiegsplätze mit. Doch beim Absteiger aus der 2. Bundesliga will man erst die Ruhe walten lassen und sich zu keinen Parolen hinreißen.

Döring sagte nach dem Sieg in Essen über das Saisonziel: "Wir haben fünf Spieltage absolviert, da müssen wir sehr demütig sein. Wir sind aus der 2. Liga abgestiegen, haben einen großen Umbruch vollzogen, die Vorbereitung war auch nicht die Beste. Deshalb bleibt es dabei: Wir schauen nur von Woche zu Woche. Aber wir sind effektiv und selbstbewusst. Diesen Weg wollen wir weitergehen."