Der SV Wehen Wiesbaden siegte mit 3:0 bei Rot-Weiss Essen. Besonders in Erscheinung trat dabei Fatih Kaya hervor.

Vorweg: Rot-Weiss Essen machte das Spiel, hatte über 60 Prozent Ballbesitz, weit aus mehrere Torabschlüsse und auch die Zweikampfquote war besser als die des SV Wehen Wiesbaden. Ähnliche Zahlen hatte RWE schon in Unterhaching vorzuweisen.

Doch wie bei der Spielvereinigung zog Rot-Weiss auch gegen Wiesbaden im wichtigsten Zahlenspiel den Kürzeren: im Ergebnis. 0:3 hieß es am Ende aus Sicht des Revierklubs gegen die Hessen.

Diese zeigten, was eine Spitzenmannschaft ausmacht. Eine Eiseskälte und Abgebrühtheit beim Abschluss und eine schnörkellose Defensive, die nichts zulässt. So präsentierte sich der SVWW in Essen.

Eiskalt und abgebrüht im Abschluss präsentierte sich dabei SVWW-Stürmer Fatih Kaya. Der 1,85 Meter große Angreifer erzielte sowohl das 1:0 als auch 2:0 mit nur einem Kontakt. Heißt: Er wurde auf den richtigen Fuß freigespielt und zog direkt ab - Tor und Tor! Insgesamt blickt der ehemalige Belgien-Legionär auf drei Spiele und drei Tore in dieser noch jungen Saison zurück.





"Welches Tor schöner war? Das waren zwei saubere Tore mit dem ersten Kontakt (lacht), die die Jungs aber auch stark vorbereitet haben. Trotzdem haben wir vor allem defensiv sehr konzentriert zusammen verteidigt", sagte der SVWW-Matchwinner bei "Magenta Sport".

Er ergänzte: "Uns war klar, dass es ein sehr hartes Spiel werden würde, deswegen wollten wir kompakt stehen und unsere Chancen nutzen. Ich bin nach der Verletzung noch nicht bei 100 Prozent, solange die Luft reicht, werde ich aber immer alles geben. Danach kommt der nächste Spieler rein, der ebenso da ist und der Mannschaft hilft. Das zeichnet uns als Team auch aus. Ich bin heiß auf die Saison und will Gas geben."

Der 24-jährige Deutsch-Türke wollte aber auch nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage keine große Töne spucken. Zum Saisonziel des Zweitliga-Absteigers sagte Kaya: "Nach fünf Spielen brauchen wir darüber überhaupt noch nicht reden. Der Anspruch ist jedes Spiel zu gewinnen, aber das haben auch andere Mannschaften vor. Für eine Prognose ist es viel zu früh."