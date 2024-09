Drittligist Hansa Rostock holte sich beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn den ersten Pflichtspielsieg der Saison. Der neue Stürmer lief zur Höchstform auf.

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode brachte Hansa Rostock noch einen wichtigen Transfer unter Dach und Fach. Der Norweger Sigurd Haugen wechselte auf Leihbasis vom dänischen Erstligisten Aarhus GF zum Drittligisten. "Er ist ein dynamischer und cleverer Stürmer, der seine Torjäger-Qualitäten bereits in mehreren Ligen unter Beweis gestellt hat", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball des FCH.

Am 03. September trainierte der Stürmer erstmals mit der Mannschaft mit und vier Tage später stand Haugen dann zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz für den einstigen Bundesligisten. Beim Landespokalspiel in Kühlungsborn (Verbandsliga) erzielte der 27-Jährige einen Viererpack in der ersten Hälfte. Zur Halbzeitpause wurde er dann ausgewechselt und durch Tim Krohn ersetzt.

Sein perfektes Debüt sorgte natürlich für Staunen: Zwischen der 5. und 40. Minute traf Haugen viermal und war quasi im Alleingang für die 4:0-Halbzeitführung zuständig. Nach dem Seitenwechsel nahm Rostock – ohne seinen neuen Torjäger – dann ein, zwei Gänge raus und kam nur noch durch Benno Johnannes Dietze zum Torerfolg, so dass die Partie 5:0 für den Favoriten endete.

Es war der erste Pflichtspielsieg in der noch jungen Saison für den Zweitliga-Absteiger. Bislang verlief der Start schlicht katastrophal. In der 3. Liga steht der Traditionsklub mit zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz (2:6 Tore) und im DFB-Pokal gab es gegen Hertha BSC eine 1:5-Klatsche.

Krisengipfel gegen Mannheim: Cedric Harenbrock fällt aus

Am kommenden Spieltag (14. September, 14 Uhr) kommt es dann zum Krisengipfel gegen das Schlusslicht SV Waldhof Mannheim. Der Tabellenletzte schied zuletzt sogar gegen einen Landesligisten aus dem Pokal aus, für beide Teams gilt also Verlieren verboten.

Verzichten muss Cheftrainer Bernd Hollerbach dabei aber auf seinen Spielmacher Cedric Harenbrock. Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen laboriert weiter an Leistenproblemen und wird "vorerst ausfallen". Bereits bei der 0:3-Niederlage in Köln fehlte Harenbrock verletzt.

Bei Hansa ruhen die Hoffnungen nun also auf Sigurd Haugen. In seiner bisherigen Karriere absolvierte Haugen 56 Partien in der norwegischen 1. Liga (14 Tore), 24 Spiele in Dänemarks höchster Spielklasse (2 Tore) und 27 Einsätze in der zweiten niederländischen Liga (6 Tore).